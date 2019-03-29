«Спартак-Приморье» свалился в «утешительный» турнир Не попав в плей-офф чемпионата России в суперлиге по баскетболу среди мужчин, «Спартак-Приморье» стартовал в «утешительном» турнире за 9–15-е места первого дивизиона страны.

В первой игре наши земляки встретились на домашней площадке с клубом «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга. По иронии судьбы в этом матче впервые в нынешнем сезоне на паркет смогли выйти все входящие в состав команды спортсмены, до сих пор кто-то из коллектива обязательно находился из-за травм в лазарете. После длительного перерыва в конце марта на паркет вернулись защитник Сергей Чернов и центровой, а также наш капитан Максим Кривошеев, залечили болячки и остальные приморские баскетболисты. Можно сказать, что тренерский штаб владивостокского клуба уже приступил к созданию оптимального состава для следующего чемпионата. Потому что сейчас в борьбе за 9-е место у дальневосточников практически нет достойных соперников, а вот вернуть себе чемпионские лавры в следующем сезоне необходимо.

И прошедшая игра с питерцами стала тому достойным подтверждением. Соперник был повержен с большим преимуществом. Все 12 игроков из стартовой заявки отметились набранными очками, а центровой Владимир Голубович оформил пятый подряд дабл-дабл (двузначная результативность в двух показателях) – 18 очков и 12 подборов.

«Спартак» начал матч с рывка в 19 очков против двух у зенитовцев, забросив в дебюте поединка сразу шесть мячей с дальней дистанции. Показав, кто в доме хозяин, «красно-белые» слегка успокоились. До окончания стартовой партии «Зенит-Фарм» смог немного сократить отставание, но полностью ликвидировать разрыв оказался не в состоянии – 27:15.

Вторая четверть прошла на равных. У спартаковцев на паркет вышли давно не игравшие спортсмены, чтобы они смогли восстановить свои игровые навыки. Впрочем, отрыв в счете к большому перерыву остался неизменным – 44:32.

Но уже в третьей четверти все наши баскетболисты стали играть в свое удовольствие, почти каждый их бросок достигал цели, а атаки гостей прерывались на дальних подступах или под щитом. «Спартак» снял все вопросы о победителе, выиграв этот игровой отрезок с двузначным перевесом, – 34:17. На электронном табло в этот момент светились цифры – 78:49.

Оставался нерешенным только один вопрос, сможет ли приморская команда набрать сотню за матч. Такой шанс при счете 97:72 буквально на свистке арбитра представился молодому приморскому воспитаннику нападающему Никите Богданову, кидавшему от 3-очковой дуги. И хотя мяч от его броска попал в корзину, судьи начислили всего два очка, поскольку он буквально носком заступил на черту. Впрочем, и такая уверенная победа радует, итоговый счет – 99:72.

– Несмотря на убедительный результат, нам не хватало агрессии в атаке, – взыскательно отметил после матча тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – То, как мы начали матч, меня не устроило. Поэтому во время перерыва я призывал своих игроков прибавить в скорости в наступлении и не забывать про коллективные действия на своей половине площадки. И как только они это реализовали, мы резко пошли в отрыв. К остальному у меня претензий нет. Хорошо, что оправились от травм все наши спортсмены. Качественную игру показали все, особо и выделять никого не стоит. Отмечу также высокую результативность у половины состава, а также набранные очки у подающей надежду приморской молодежи.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет во Владивостоке 2 апреля. Нашим соперником будет «Университет-Югра» из Сургута. Кроме того, дальневосточникам предстоит также дома и на выезде сразиться с командами «Купол-Родники» (Ижевск), Молодежная баскетбольная ассоциация (Москва), ЦСКА-2 (Москва) и «Химки-Подмосковье» (Московская область). Завершится «утешительный» турнир 17 апреля.

Автор: Николай КУТЕНКИХ