Обманутые дольщики Приморья могут рассчитывать на бесплатный совет юриста Более 35 консультаций уже дали специалисты Приморской краевой коллегии адвокатов участникам долевого строительства, чьи права были нарушены, сообщили в пресс-службе края.

Большинство задаваемых вопросов касается прав участников долевого строительства, уточнили в краевой инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

«Адвокаты разъясняют алгоритм действий в случае, когда застройщик ненадлежащим образом исполняет свои обязательства перед дольщиками: порядок расторжения договоров долевого участия, правовые последствия такого расторжения, порядок взыскания неустойки с застройщиков, включения в реестр обманутых дольщиков, участия в процедуре банкротства застройщиков. Также юристы разъясняют статьи краевого закона «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены», – пояснили в ведомстве.

Отметим, адвокаты продолжают оказывать бесплатную юридическую помощь участникам долевого строительства, чьи права нарушены. За консультацией можно обратиться по адресу: Владивосток, улица Пологая, 53, офис 208. Руководитель – Виктор Борисович Долгов. Контактный телефон 8 (423) 2-960-930.

Автор: Отдел новостей «В»