Градостроительный совет подняли на краевой уровень

Для рассмотрения и обсуждения градостроительных, конструктивных и архитектурных характеристик объектов федерального, регионального и местного значения в Приморье намерены сформировать Градостроительный совет.

29 март 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4491 (6196) от 29 март 2019

Как уточнили в пресс-службе края, в новой структуре планируется создать рабочие группы по направлениям деятельности, в том числе по вопросам комплексного развития территорий Владивостокской агломерации.

В настоящее время уже утверждено положение о Градостроительном совете, определен его состав, который включает в себя архитекторов, градостроителей, дизайнеров. 

В ближайшее время новый орган приступит к работе, заверили в краевом департаменте градостроительства.

Автор: Отдел новостей «В»