Градостроительный совет подняли на краевой уровень Для рассмотрения и обсуждения градостроительных, конструктивных и архитектурных характеристик объектов федерального, регионального и местного значения в Приморье намерены сформировать Градостроительный совет.

Как уточнили в пресс-службе края, в новой структуре планируется создать рабочие группы по направлениям деятельности, в том числе по вопросам комплексного развития территорий Владивостокской агломерации.

В настоящее время уже утверждено положение о Градостроительном совете, определен его состав, который включает в себя архитекторов, градостроителей, дизайнеров.

В ближайшее время новый орган приступит к работе, заверили в краевом департаменте градостроительства.

Автор: Отдел новостей «В»