Степень вежливости медперсонала назовет общественный контроль Жителей Приморья приглашают дать оценку медучреждениям края.

Как сообщили в пресс-службе региона, в этом году в реестр медицинских организаций, которым предстоит пройти независимую оценку качества, включены 44 лечебно-профилактических приморских учреждения.

Проверка будет проводиться по определенным критериям: открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг, включая время ожидания приема врача, доступность услуг для инвалидов, удовлетворенность населения оказываемыми медицинскими услугами, а также доброжелательность, вежливость работников медицинской организации.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что в этом году сбором, обобщением и анализом информации о качестве условий оказания услуг в медицинских учреждениях Приморья впервые будет заниматься организация, определенная на конкурсной основе.

«Такая форма общественного контроля позволяет получить объективную информацию о качестве условий медицинской помощи», – подчеркнул начальник отдела организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности департамента Кирилл Гончаров.

Выразить мнение о качестве условий оказания услуг в медицинских организациях Приморья может каждый житель края анонимно. Для этого необходимо заполнить интерактивную анкету на официальном сайте Минздрава РФ. Также заполнить анкету можно в бумажном виде в регистратуре поликлиник и приемном покое стационаров.

Автор: Отдел новостей «В»