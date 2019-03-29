Нарубили дров под покровом ночи Черные лесорубы продолжают орудовать на территории Владивостока, несмотря на штрафы и уголовную ответственность. На этот раз специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования зафиксировали факт незаконной вырубки 31 дерева в районе улицы Волжской, сообщили в пресс-службе мэрии.

Предположительно нарушители действовали в темное время суток с применением техники, так как стволы деревьев были вывезены с места происшествия. Свидетелей случившегося также не нашлось. Среди уничтоженных деревьев такие породы, как клен, ясень и ильм.

«В результате незаконной рубки зеленому фонду Владивостока был причинен крупный ущерб. Все деревья были крупномерными. В настоящее время специалисты администрации готовят материалы, которые будут переданы в правоохранительные и надзорные органы», – уточнили в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Специалисты призывают: если жители города стали свидетелями незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы. Это позволит оперативно установить личность нарушителей и задержать их для дальнейшего разбирательства. Также граждане могут предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

Напомним, что за нелегальную вырубку деревьев предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. Административная ответственность наступает, если ущерб составляет менее 5 тысяч рублей, свыше этой суммы – уголовная.

Чтобы не попасть в список черных лесорубов, необходимо получить разрешение на снос зеленых насаждений на территории Владивостокского городского округа (его еще называют порубочным талоном). Право на выдачу разрешительного документа имеет управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зеленых насаждений, можно по телефону 2-614-264.

Автор: Отдел новостей «В»