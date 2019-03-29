Главный городской субботник пройдет 20 апреля Санитарный двухмесячник стартует во Владивостоке 1 апреля и продлится до 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом было заявлено на заседании штаба по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территорий краевого центра.

В самой масштабной уборке приморской столицы примут участие сотрудники городской и краевой администраций, депутаты, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, управляющие компании, ТСЖ, гаражные кооперативы и многие другие.

«Предприятиям всех форм собственности разосланы предписания принять участие в двухмесячнике и навести порядок на своих территориях», – отметили в ходе совещания руководители административно-территориальных управлений (АТУ).

Основной мусор, собранный в ходе субботника, будет вывезен силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий». За каждым районом закрепят спецтехнику для погрузки и вывоза. Также в вывозе собранного мусора могут поучаствовать организации, имеющие грузовую технику. Для этого необходимо обратиться в административно-территориальное управление своего района.

Мусор, собранный в ходе субботника, будет вывезен не за один день. Поэтому муниципальное предприятие «Спецзавод № 1» будет принимать мусор по пропускам бесплатно в течение всей следующей недели.

«Соответствующие пропуска до конца текущей недели будут выданы административно-территориальным управлениям районов города для дальнейшей работы. Эта мера позволит избежать случаев, когда частные компании привозят на утилизацию мусор, собранный вовсе не в рамках субботника, а вывезенный за плату у физических и юридических лиц, – подчеркнул директор муниципального предприятия «Спецзавод № 1» Алексей Борисов.

Стоит отметить, что в рамках двухмесячника чистоты и общегородского субботника с территории города продолжится сбор и вывоз отработанных автомобильных покрышек.

«Раздельный сбор мусора приветствуется. В ходе субботника стоит сортировать мусор – шины, твердые коммунальные отходы, ветви деревьев», – отметили специалисты.

Жителей Владивостока приглашают принять участие в общегородском субботнике и, например, благоустроить и озеленить свой двор. Для этого необходимо обратиться в управляющую домом организацию и составить заявку на необходимый рабочий инвентарь и саженцы растений.

Автор: Отдел новостей «В»