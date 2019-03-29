Вы учите – мы поможем Руководитель администрации Владивостока наградил финалистов конкурса «Учитель года»

Традиционно в весенние каникулы во Владивостоке проходит городской фестиваль образовательных инноваций. Каждый год по весне педагоги города собираются, чтобы, как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации краевого центра, поделиться своим опытом на выставке «Взгляд из будущего», рассказать о своей инновационной деятельности, идеях, проектах. В этом году у фестиваля первый серьезный юбилей – он прошел в 10-й раз.

Для учителей школ, педагогов дошкольного образования были организованы педагогические лектории, мастер-классы, практикумы, дискуссии, а также форум молодых специалистов и городская научно-методическая педагогическая конференция «Актуальные образовательные модели и практики».

Одним из самых ярких, а также уже традиционных моментов фестиваля стало награждение победителей городского конкурса «Учитель года». Он прошел в начале марта – 19 педагогов решили показать себя и свои наработки компетентному жюри и коллегам.

В очном туре, состоявшем из нескольких этапов, в том числе открытых уроков, мастер-классов, защиты образовательных проектов, сразились 11 учителей из разных школ Владивостока.

В финал вышли шестеро: Игорь Астрединов (школа № 62), Виктория Белозерова (школа № 27), Оксана Борейко (школа № 25), Валентина Лозицкая (школа № 46), Дарья Омельницкая (школа № 18), Алла Такташова (школа № 69), Ольга Фролова (школа № 28).

Тогда же, в начале марта, жюри определило победителей, но держало решение в тайне – до 27 марта. Только на фестивале финалисты узнали, кто же из них вошел в тройку призеров.

– Я решила принять участие в конкурсе «Учитель года», потому что захотела проверить себя. Кроме того, мне было интересно узнать, какие методики применяют мои коллеги в других школах, – рассказывает Алла Такташова. – Меньше года назад я принимала участие в таком же конкурсе в Саратовской области, стала победителем городского конкурса и вошла в дюжину лучших на областном этапе. А потом моего мужа – военного – перевели во Владивосток, я устроилась на работу в школу и, узнав о конкурсе, решила рискнуть еще раз. Конкурс дал мне очень много. Я убедилась, что иду по правильному пути, а главное – узнала про интереснейшие наработки коллег.

Алла Такташова получила диплом второй степени, третье место в конкурсе заняла Виктория Белозерова, ну а победительницей, «Учителем года – 2019» Владивостока стала Ольга Фролова.

Все победители получили весомые финансовые поощрения, а лауреаты – памятные подарки.

Ольга Фролова – учитель английского языка, в своей работе она использует цифровые технологии, Интернет, гаджеты. На ее уроках дети не тайком, а вполне легально сидят в телефонах, выполняя проверочные работы, которые Ольга Александровна тут же, на уроке, создает на специальных образовательных порталах.

– Я уверена, что детей цифры нельзя учить так же, как учеников прошлого века, – говорит Ольга Фролова. – Если телефоны, планшеты – данность, то почему бы не превратить их из помехи на уроке в помощников?

Награды учителям вручил руководитель администрации города Олег Гуменюк. Также он осмотрел выставку «Взгляд из будущего» и был впечатлен увиденным.

– Очень приятно видеть, что педагоги с таким интересом придумывают новые проекты и внедряют инновационные технологии, – комментирует Олег Гуменюк. – На их плечах лежит важная задача – воспитать будущее поколение. А на наших – создать все необходимые для этого условия. Будем стремиться к выполнению этих задач.

Также за добросовестный труд благодарственными письмами администрации города были награждены 14 педагогов Владивостока.

Финалисты конкурса «Учитель года» будут представлять наш город на краевом соревновании педагогов. Ольга Фролова уже подала документы. Она уверена, что участие в городском этапе подготовило ее к покорению новых вершин. Пожелаем ей удачи!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ