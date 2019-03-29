Новые подпорные стены возведут из монолитного железобетона Завершен аукцион на капитальный ремонт подпорных стен на улицах Адмирала Кузнецова, 70 и Черняховского, 3. Строительством технических сооружений займется компания ООО «Элитстройальянс», сообщили в пресс-службе мэрии.

«Итоги электронного аукциона подведены. В течение десяти дней с победителем будет заключен муниципальный контракт. Подрядная организация предоставит календарный график работ и приступит к строительству», – уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Подпорная стена на ул. Адмирала Кузнецова, 70 будет выполнена единой конструкцией из монолитного железобетона с орнаментом. Длина сооружения – более 61 метра, высота – 3 метра.

«Строителям предстоит демонтировать старую конструкцию из железобетонных блоков, провести земляные работы, устроить армированный монолитный фундамент и подпорную стену. Кроме того, выполнить работы по устройству поперечного дренажа и водоотводных лотков по верху насыпи подпорной стены для отвода ливневых и поверхностных вод, а также благоустроить территорию после завершения строительных работ с восстановлением асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории», – подчеркнули в управлении дорог и благоустройства.

Подпорная стена на улице Черняховского, 3 также будет построена из монолитного железобетона с орнаментом. При переменной высоте от двух до пяти метров длина конструкции составляет более 148 метров.

На этом объекте строители демонтируют старые разрушенные железобетонные панели, возведут новую подпорную стену из монолитного железобетона с устройством водоотведения и благоустроят территорию. На время строительства парковка автомобилей вдоль инженерного сооружения будет запрещена.

Автор: Отдел новостей «В»