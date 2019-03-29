Эпидпорог по туберкулезу поддерживают приезжие В Приморском крае на 10 % снизилось число больных туберкулезом. Об этом сообщили на недавней встрече журналистов с фтизиатрами.

Цифры небольшие, но и они – показатели успеха. Начиная с 90-х годов Приморье лидировало среди регионов страны по количеству инфицированных. И тем не менее уровень заболеваемости все еще превышает эпидпорог, поэтому каждый житель края должен по-прежнему ежегодно проходить обследование – делать флюорографию.

По словам представителя краевого Роспотребнадзора, уровень заболеваемости туберкулезом выше эпидпорога в Приморье поддерживают трудовые мигранты, приехавшие не только из-за рубежа, но и из других регионов России, а также лица, освободившиеся из мест заключения.

И если за здоровьем бывших заключенных медикам помогают следить правоохранительные органы (они в случае необходимости могут и доставить нерадивого пациента к месту лечения), а иностранцев, легально приезжающих к нам работать, контролирует миграционная служба, то за здоровье приезжих из других регионов страны несут ответственность лишь их работодатели. По закону они должны принять гражданина на работу лишь при наличии у того результатов флюорографии. К сожалению, закон нашими предпринимателями соблюдается не всегда.

Также врачи бьют тревогу из-за участившихся случаев отказа родителей прививать своих детей. В прошлом году по желанию родителей не были вакцинированы 600 малышей.

– Защититься от туберкулеза можно лишь с помощью прививки, которую делают только в детском возрасте, – поясняет Людмила Мотанова, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. – На 5-7-й день жизни ребенка вводится первая вакцина от туберкулеза (ревакцинация проводится через 7 лет). Вакцина не в состоянии защитить от попадания инфекции в организм (к 14 годам мы практически все инфицированы), но предотвращает активацию болезни. А без прививки ребенок может не только заразиться, но и заболеть. А дети очень тяжело переносят туберкулез. Курс лечения ребенка – 1 год и 8 месяцев, из которых маленькому человеку придется 6 месяцев принимать сильнодействующие препараты, сложно действующие на организм. Врачи также напомнили, что растет лекарственно-устойчивая форма заболевания, в том числе и у детей. И самый верный способ защититься от нее – это опять же прививка.

Автор: Анжелина ШИЛАН