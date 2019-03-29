Драконы на фарфоре, камне и стекле В Приморском краевом центре народной культуры (ул. Пушкинская, 25) вчера открылась выставка «Баллада о драконах», сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на ПКЦНК. На ней представлены экспонаты из фарфора, камня, стекла, коллекция украшений с изображением дракона, а также бронзовые и латунные скульптуры из коллекции антикварного бутика.

«Драконы присутствуют в легендах народов всего мира и обладают магическими и духовными свойствами. Культуры Восточной и Юго-Восточной Азии наделяют драконов различными добродетелями. Они символизируют высшую духовную силу, дух перемен, ритмы природы, плодородие, мудрость и активность. На Западе, наоборот, драконы – источник зла, воплощение разрушительной силы. В любом случае дракон – излюбленный персонаж для писателей и художников. Его изображения прослеживаются с первобытных времен до нашего времени», – отмечают организаторы выставки.

Все экспонаты были приобретены в разных уголках мира. Они приближают зрителя к разнообразию образов мифического существа и легенд, которые сложены о нем.

Выставка будет работать до 17 апреля с 10 до 18 часов, без выходных. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»