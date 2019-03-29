КСП Приморья нашла нарушений на 10 миллиардов рублей Контрольно-счетная палата Приморского края сообщила о 12-кратном росте объема финансовых нарушений в деятельности администрации края в 2018 году.

Об этом рассказал глава КСП региона Юрий Высоцкий на заседании Законодательного собрания.

По словам председателя КСП, специалисты его ведомства провели 34 контрольных мероприятия. Суммарный объем проверенных средств составил почти 27 млрд рублей. Финансовых нарушений выявлено на сумму в 11,54 млрд рублей.

– Выявленный объем нарушений превысил в 12 раз объем предыдущего года, – подчеркнул Юрий Высоцкий. – Наибольший объем нарушений выявлен при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении финансовой отчетности.

Так, согласно документу львиная доля нарушений была выявлена в ходе контрольного мероприятия по направлению «формирование и использование доходов краевого бюджета, управление и распоряжение объектами краевой собственности, контроль за состоянием государственного внутреннего долга Приморья, средствами краевого бюджета, предоставленными краевым государственным унитарным предприятиям». По этому направлению аудиторы проверили операции на сумму 13,37 млрд рублей. Финансовых нарушений нашлось на 10,79 млрд, в том числе 10,72 млрд – нарушение при ведении бухгалтерской отчетности.

В результате контрольной деятельности в бюджет региона возмещено 70,7 млн рублей.

Материалы контрольных мероприятий направлены в прокуратуру и правоохранительные органы. По данным фактам вынесено 16 представлений об устранении выявленных нарушений, а также возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, по которым назначены административные наказания в виде штрафов на сумму 90 тыс. рублей. По одному материалу возбуждено уголовное дело, второй приобщен к другому уголовному делу.

Автор: Отдел политики «В»