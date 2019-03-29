У столицы Дальнего Востока появился мэр Руководителя администрации Владивостока лишили приставки и.о.

За Олега Гуменюка в четверг, 28 марта, на заседании городской думы отдали голоса 23 из 28 депутатов. Пятеро народных избранников проголосовали против него, правда, они также были против остальных двух кандидатов. Корреспондент «В» присутствовал на знаковом заседании Думы Владивостока.

Интригу конкурса, которая и до того была довольно слабой, с ходу развенчал Кирилл Григорьев – один из кандидатов-финалистов, депутат думы города. Он выступал первым. Речь начал с повторения основного тезиса своей программы – надо выполнять майские указы президента. И уже через пару минут кандидат выбросил белый флаг.

– Это (реализация президентских указов. – Прим. авт.) возможно только при полной поддержке администрации Приморского края, – сказал он. – Сегодня такая поддержка есть у Олега Владимировича (Гуменюка. – Прим. авт.). Чтобы наш город начал развиваться как можно быстрее, я сегодня, как депутат, отдам свой голос за него.

Одним кандидатом стало меньше. Следующим выступил Олег Гуменюк. Он также тезисно, уложившись в пять минут, рассказал о своем видении развития города. Еще раз повторил, что считает себя хозяйственником, а не политиком. Отметил огромное внимание к Владивостоку администрации края и федерального центра. Это внимание материализовалось в 12 миллиардов межбюджетных трансфертов (больше половины городской казны). Указал на главные направления развития: дороги, детсады, благоустройство и т.д. Перечислил несколько примеров по каждому направлению. В том числе строительство девяти детсадов в ближайшие два года (еще три выкупят у бизнеса), закупку 103 автобусов, ремонт Рудневского моста и строительство моста на улице Гамарника. Доклад свой читал по листу, но на вопросы отвечал без шпаргалок.

Завершал выступления участников конкурса Александр Юртаев, председатель профсоюзной организации ПКО ОО «Всероссийский электропрофсоюз», бывший депутат городской думы. Его речь была эмоциональной и насыщенной яркими фразами, которые просто просились на плакаты: «Никогда не говорите слово «мэр» – это ругательное слово… Не надо мельчить. Главное направление: Владивосток – столица… Чиновник – звучит гордо. Я проработал чиновником 24 года. Это человек, который работает на население. Это слуга населения. А сейчас – одни чинуши… Какой к черту Генплан Владивостока! От районов в центр надо двигаться!» И так далее.

Александр Юртаев также повторил кратко суть своей программы «Владивосток – столица Тихоокеанской России», добавив, что программа эта создана не им, а жителями. Предложил создавать рыбные автопоезда, которые бы развозили морские деликатесы по районам. Амнистировать штрафы предпринимателей, которые задолжали муниципалитету за аренду помещений.

Проиграв, Александр Григорьевич особенно не расстроился. Он поздравил Олега Гуменюка с победой и подарил ему помимо распечатки своей программы (которую при тех же событиях чуть более года назад вручал Виталию Веркеенко) еще и сверток с семенами. Правда, что это за семена, узнать так и не получилось. Олег Гуменюк пообещал высадить их на приусадебном участке за домом, где выращивает огурцы.

После голосования депутатов и определения победителя (пришлось проголосовать дважды, потому что один из депутатов снимал происходящее на телефон и его руку, держащую устройство, ошибочно посчитали поднятой) Олег Гуменюк впервые ответил на вопросы журналистов в новом для себя качестве – действующего главы.

– Олег Владимирович, вы рады победе?

– Я рад тому, что мне доверили такую должность. Сделаю все возможное, чтобы жизнь в городе стала лучше и краше.

– Что в ваших ближайших планах?

– Санитарный двухмесячник. Убрать ту грязь, которая у нас за зиму скопилась. Город должен чиститься. Работу уже ведем силами СГТ. Очень приятно, что движение по наведению чистоты идет в массы. Люди стали сами убирать какие-то площадки. Горожане понимают, что нам одним не справиться. А потом, конечно, начнутся ремонты.

– В администрации вакантны несколько должностей заместителей мэра. Можете назвать фамилии?

– Они сначала должны пройти проверку. Хотелось бы назвать их уже после этого. Но команда уже начала формироваться. Один из кандидатов пройдет проверку через неделю. Остальные – через две недели.

– Как часто вы планируете встречаться с журналистами?

– Я всегда готов к разговору. Самое главное, чтобы был конструктив с журналистами, чтобы мы разговаривали о правильном спектре проблем. У нас много времени впереди, успеем еще с вами наговориться.

– Набережную Спортивной гавани планируете восстанавливать?

– Да, у нас есть и планы, и средства. Набережная будет восстанавливаться. Это наше лицо.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ