Трилогия, достойная экранизации и... продолжения На издание книги деньги собирали всем миром

Случаи из жизни органов правопорядка в Приморье начиная со дня их образования 31 октября 1856 года по высочайшему именному указу императора Александра Второго до сегодняшних дней вполне могут стать основой сценария для популярных сегодня ретро-детективов.

Тому свидетельство – трехтомник «Органы МВД Приморья: 160 лет на страже порядка», вышедший во Владивостоке в издательстве «Русский остров» в прошлом году и тут же ставший раритетом, потому что тираж этого уникального, не имеющего аналогов в России трехтомного издания всего 400 экземпляров. И он моментально разошелся среди сотрудников МВД России как действующих, так и ветеранов. В том числе и среди персонажей трехтомника.

Очень малая часть издания появилась в Приморской государственной публичной библиотеке им. М. Горького, а также в других библиотеках Владивостока. В свободной продаже этих книг не было по вышеназванной причине: спрос превысил предложение. Между тем документальная трилогия о приморской милиции и полиции представляет интерес не только для сотрудников правоохранительных органов, но и для историков, краеведов и широкого круга читателей, интересующихся историей Приморского края.

О рождении трехтомника «В» рассказали его создатели – известный приморский писатель Александр Бондаренко, автор детективов, изданных под псевдонимом Александр Бондарь, и директор и главный редактор издательства «Русский остров» Александр Яковец.

Работу над книгой продлили на год

По словам Бондаренко, появление этой книги – дело случая. Все началось в 2014 году. Однажды в штаб-квартире Приморского отделения Союза писателей России он застал Яковца за чтением верстки своей книги о пограничниках (книга вышла в этом же году. – Прим. авт.) и предложил ему написать книгу об истории приморской милиции. Формат будущего издания соавторы определили сразу как трехтомник. И не ошиблись. Забегая вперед, скажем, что со временем материала для книги было собрано столько, что он еле уместился в установленные рамки.

Первый том решили посвятить истории органов МВД в Приморье от времен «проклятого царизма» до наших дней, второй – спецоперациям милиции и полиции, третий – людям, чья служба и опасна, и трудна. Начальник краевого УМВД генерал-майор Николай Афанасьев поддержал начинание и впоследствии оказывал всяческую поддержку авторам. В частности, с его разрешения они получили доступ к архиву управления и к личным делам сотрудников всех отделений полиции в крае.

В группу по созданию трехтомника вошли Сергей Корнилов (ему доверили формирование и написание материалов по истории), Константин Дмитриенко, автор художественно-документальных очерков о милиции, бывший сотрудник полиции Федор Асалханов, Андрей Костюков и Галина Вихляева. Яковец взял на себя работу в архивах в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Владивостоке. Бондаренко возглавил творческий коллектив. Он же вместе с Дмитриенко встречался с героями будущей книги, записывая их воспоминания. Практически все они в свое время работали в уголовном розыске.

Очень интересные истории рассказал Виктор Гаврилов, больше семи лет возглавлявший уголовный розыск края и ставший настоящей легендой российского сыска. От него авторы будущей книги узнали, как в лихие 90-е годы органы правопорядка сдерживали вал преступности во Владивостоке и в крае. Многие из бывших крутых ребят, еще 20-25 лет назад терроризировавших жителей столицы Приморья, сегодня респектабельные бизнесмены, политики и деятели культуры.

Владимир Колосов, возглавлявший отдел по борьбе с наркотиками, поделился воспоминаниями о милицейских операциях, которые проводили сотрудники его подразделения. Так, в 90-м году они задержали большую партию запрещенного препарата, который прибыл в Советский Союз из Северной Кореи вместе с отрядом лесорубов. В 1994 году взяли с поличным гражданина КНДР, пытавшегося провезти во Владивосток... две тонны героина! Майор милиции Колосов в этой операции играл роль наркодилера, который хотел купить у корейца наркотики за доллары. И поскольку наличной валюты в краевом УМВД не хватало, часть средств (250 тысяч зеленых) выделила Москва. Недостающие баксы оперативники взяли в управлении. Правда, были они поддельные и хранились как вещдоки по уголовному делу фальшивомонетчиков.

– Изначально мы решили выпустить книгу к 100-летию советской милиции. Эта дата отмечалась в 2017 году. Но нам, как всегда, не хватило времени, чтобы довести материалы до нужной кондиции. И тогда было принято решение: работать неспешно, но издать качественный материал, – говорит Александр Бондаренко. – Когда у нас была готова сырая фактура, к работе подключился председатель Совета ветеранов УМВД края Валерий Яшин. И с этого момента появились четкие очертания трехтомника. Он, как бывший заместитель начальника управления по кадрам, знал весь состав отделов полиции в крае. Валерий Иванович дотошно подходил к истории каждого нашего героя, к каждой букве, к каждой статье. Вот только один пример. В третьем томе есть рубрика «Погибшие». Мы разослали письма за подписью Афанасьева и Яшина во все отделы края, чтобы нам прислали фото героев. Но не все начальники откликнулись на наши просьбы. И мы решили давать биографии погибших без снимков. Яшин был категорически против: «Этого делать нельзя! У каждого погибшего должна быть фотография». И целый год он доводил до ума материалы. Яшин приложил много усилий к созданию готового продукта.

Истории искали в архивах

Прежде чем трехтомник был отдан в печать, Александр Яковец провел много часов в фондах Госархива РФ, Российского государственного исторического архива, Государственного архива Приморского края, Российского государственного исторического архива Дальнего Востока, музея истории милиции Приморского края, ведомственных музеев и в Приморской государственной публичной библиотеке им. М. Горького. Он нашел такие редкие документы, которые позже будут опубликованы в книге.

– Когда родилась идея создать книгу и мы распределили обязанности, кто за что отвечает, принялись изучать то, что уже было написано о приморской милиции. Не скажу, что материалов было много. В 20-х годах во Владивостоке выходил журнал «Красный милиционер Приморья». Мы нашли его в архиве в Петербурге, – вспоминает издатель Александр Яковец. – Несколько брошюр было издано в 50-х годах. Например, в 1959 году брошюра «Люди в синих шинелях». В 60–70-х годах издавались интересные сборники «Лед и пламя» и «Щит и меч». Пожалуй, и все… Это общедоступные печатные источники. Есть интересные работы по общей истории милиции (по 20-м годам) у доктора исторических наук Натальи Шабельниковой и Алексея Буякова, председателя Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – Общество изучения Амурского края.

А еще к нам приходили люди и рассказывали много интересного, в основном это были истории из первых уст – из 60–80-х годов. Они наговорили очень много. Но мы не могли всю информацию включить в книгу. И тогда решили разбить второй том на временные отрезки, чтобы у каждого десятилетия были свои ключевые истории.

По третьему тому основную работу провели Валерий Яшин и Федор Асалханов. Они определяли список лучших сотрудников милиции и полиции, кого надо было включить в книгу.

– В Москве в Госархиве, в фонде эмигрантов, мы совершенно случайно нашли архив о деятельности приморской милиции за период с 1917-го по 1922 год. Там сотни, тысячи дел! Огромное количество материалов, которое изучать можно не один год. Мне удалось кое-что скопировать: оперативные сводки, докладные записки. Но в день я мог скопировать только десять дел. Мы взяли лучшее. До сих пор не знаю, как этот архив там оказался, но думаю, что кто-то вывез его с собой из Владивостока в эмиграцию. Материалы были присланы в Россию из Сан-Франциско, – говорит Яковец.

Так, например, в Госархиве РФ Александр Яковец нашел информацию о «банде 21». В 1921–1922 годах начальником уголовного розыска во Владивостоке был Мерцалов. Когда власть в городе менялась каждый день, то белые приходили, то красные, никто ничего не мог сделать с разгулом бандитизма. Особо лютовала преступная группировка, так называемая банда 21. Возглавлял банду рецидивист Воронин по кличке Ворона. История о том, как Мерцалову удалось разгромить неуязвимую банду и взять в то смутное время город под свой контроль, опубликована во второй книге издания.

Надеемся на помощь друзей

Из-за незапланированных расходов и других загвоздок работа над трехтомником затянулась на год. Он увидел свет в ноябре 2018 года, как раз к очередному Дню милиции. Презентация состоялась в Приморской краевой филармонии. Молва о книге быстро распространилась по регионам России. Не так давно Александру Бондаренко позвонили из УМВД РФ по Краснодарскому краю и попросили прислать книги – в качестве образца. В Краснодаре захотели сделать подобное издание на основе местной информации.

По словам Александра Бондаренко, тираж трехтомника определяла финансовая возможность издателей. Были бы средства, можно было бы замахнуться на тысячу экземпляров, но, скорее всего, и этого было бы мало. Настолько велик интерес жителей Приморья к милицейской трилогии. Люди готовы купить книги, но их нет в свободной продаже. И в издательстве тираж закончился. Кстати, цена одного экземпляра трехтомника 1500 рублей, фактически это его себестоимость.

Когда была составлена смета будущего издания, сумма получилась астрономическая. Помимо расходов на типографию надо было оплатить перелеты в Москву и Санкт-Петербург, поездки в Хабаровск, проживание в гостинице, суточные, копирование материалов в архивах… Для авторов книги расходы были неподъемными. Спасибо друзьям и товарищам, без их финансовой поддержки трехтомник никогда бы не появился.

– Когда мы поняли, что выходим за рамки сметы, обратились к краевой администрации за помощью. Написали, что издание книги – не коммерческий проект, что книга будет подарена всем ветеранским организациям и библиотекам края, а их у нас 370. Хотели сделать тысячу экземпляров трехтомника и передать в каждую библиотеку по два комплекта. Мы просили 1500000 рублей. Чиновник, которому мы передали обращение, поулыбался и пообещал рассмотреть нашу просьбу, но так ничего и не сделал, – говорит Александр Бондаренко.

В данный момент авторы милицейского трехтомника задумали переиздать свое детище, исправленное и дополненное. Потому что в исторических книгах ошибки неизбежны. Тираж нового издания – тысяча экземпляров. Но на него нужны средства. И с этим пока загвоздка. Авторы вновь надеются на помощь друзей и всех, кого заинтересовала эта книга.

Желающие оказать помощь в издании книги могут позвонить по тел. (423) 296-36-31, издательство «Русский остров». Или написать rusost@inbox.ru

С разрешения авторов книги «В» будет публиковать в своем «Читальном зале» избранные очерки из трехтомника. Во-первых, это интересно. А во-вторых, очень хочется, чтобы дела тех людей, о которых написали авторы книги, перестали быть ведомственными историями. И стали историей народной.

Автор: Сергей КОЖИН