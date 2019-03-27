Гроза закончится метадрамой Как рассказал директор театра молодежи Игорь Селезнев, художественным руководителем коллектива назначена Лидия Василенко. Впереди у театра очень плотный и бурный сезон, премьера за премьерой. После «Шума за сценой» нас ждет «Алиса в стране чудес» – спектакль для вечернего семейного просмотра, над ним работает Лидия Василенко. Затем состоится премьера гоголевского «Ревизора», необычное решение которого придумал режиссер Станислав Мальцев.

– Представляете, работа всех цехов, всей труппы идет над всеми этими постановками сразу, – говорит Игорь Леонидович. – Мы живем в очень-очень плотном графике, но в этом свои плюсы – скучать некогда, жизнь кипит!

Потом у нас в плане постановка пьесы «Планета Д», которую осуществит режиссер Алексей Красный. А известный театральный тренер и режиссер Александр Дзюба поставит «Грозу», которой в сентябре мы откроем новый сезон. Кроме того, у нас обязательно будут две новогодние постановки: для школьников младшего возраста и для ребят постарше. Отмечу, что новогодняя постановка «Хроники Тридесятого», поставленная актрисой нашего театра Евгенией Серебрянской по сценарию актера Вадима Замараева, успешна и востребована у зрителей по сей день. С 6 по 9 июня пройдет фестиваль современной пьесы «Метадрама», который – с помощью Союза театральных деятелей и Министерства культуры РФ – нам удалось сделать международным.