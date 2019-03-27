Комики, отнеситесь к проигрышу с юмором! На телеканале ТНТ начался отборочный этап четвертого сезона телевизионного юмористического проекта «Открытый микрофон», который уже в скором времени появится в эфире.

Участвовать в нем могут как опытные, так и начинающие стендап-комики. Ведущим проекта остался Андрей Бебуришвили. Победитель шоу в финале получит главный приз – три миллиона рублей.

– Мне хочется сказать всем будущим участникам, что, если вдруг что-то не получилось, вы не прошли дальше, проиграли, не стоит расстраиваться и бросать выступления, – сказал нам Андрей. – Во всем есть человеческий фактор. Надо пробовать продолжать двигаться дальше. Я уверен, что в жизни у каждого комика случаются как плохие выступления, так и хорошие, и последних все же больше.

Автор: ИА «Столица»