Иосифу Пригожину жалко и живых артистов тоже Известный продюсер Иосиф Пригожин на творческой встрече, приуроченной к его 50-летию, поднял тему, которая волнует всех российских артистов: доступ к теле- и радиоэфирам, который, по мнению продюсера, открыт не для всех исполнителей. И порой самые талантливые артисты не могут пробиться к широкой публике, заявить о себе на всю страну.

– У нас принято вспоминать и жалеть людей, когда они уходят, – сказал Пригожин. – А почему мы не помогаем им при жизни? Почему не ставим их песни в ротации? Почему не создаем почву для хорошего настроения, позитива? Ушла Юля Началова – невероятно красивая, талантливая артистка. Конечно, у нее был дефицит репертуара, а репертуар определяет судьбу артиста и человека. Все медиапространство пестрит сообщениями о том, как все сочувствуют семье Юли, как все переживают ее уход. Она действительно была мегапорядочным и очень светлым человеком. Но при жизни у нее было много трудностей, с которыми ей никто не спешил помочь. Такая же ситуация была с Децлом… Это то, что волнует меня сегодня, и мы вместе должны искать выход из сложившейся ситуации.

Автор: ИА «Столица»