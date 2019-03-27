«Хочешь, я буду крестной?» Актриса Светлана Галка, звезда телепроектов «Большая разница», «Театр эстрады», «Вокруг смеха» (Первый канал), «Это смешно» («Россия») и «Слава Богу, ты пришел!» (СТС), окрестила сына Владислава. Таинство прошло в одном из самых старых храмов Москвы – храме Архангела Михаила в Тропарево. Крестной мамой мальчика стала народная артистка России Наталья Гвоздикова, она нежно опекала Владика во время крещения.

– Это такой волнительный момент, и у меня самой слезы были очень близко, – рассказала Наталья Федоровна. – Но еще в машине выпила сердечные таблетки, чтобы держать себя в руках. Владик – мой третий крестник, двое других – уже взрослые, самостоятельные люди. Летом на гастролях сидели со Светой, разговаривали, и как-то зашел разговор о личном. Света рассказала, что усыновила мальчика и хочет его окрестить. Я предложила: «Хочешь, я буду крестной?» Жизнь у нас очень сложная сейчас, даже дети бывают жестокими, поэтому важно, чтобы у нашего мальчика была защита, был свой ангел-хранитель. А сегодня все видели, что до крещения у Владика было одно настроение, а после – совсем другое: он улыбался, как солнышко! Он внимательно слушал батюшку, очень старался вникать во все. Я очень довольна нашим мальчиком! Хорошо помню и свою крестную, хотя крестили меня давным-давно и очень далеко от Москвы, ведь я родилась на Дальнем Востоке, между границами Советского Союза с Китаем и Монголией. Я была совсем маленькой, когда меня окрестили, но фотографию с моей крестной Марией Николаевной бережно храню…

Автор: ИА «Столица»