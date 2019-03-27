«Морской дьявол» восстанет из мертвых На канале НТВ премьера второго сезона сериала «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Отряд специального назначения под руководством Бизона (Иван Паршин), Бати (Олег Чернов) и Багиры (Дарья Юргенс) вновь вступает в борьбу с диверсантами, которые хотят подорвать экономику нашей страны.

На этот раз наших героев перебрасывают на новую секретную базу, чтобы пройти переподготовку и встретиться с врагом во всеоружии. Съемки новых серий еще не закончились, и сейчас съемочная группа находится в Санкт-Петербурге. Известно, что к отряду любимых героев примкнут еще несколько персонажей, одного из которых воплотит актер Владимир Ярош. Он уже играл агента по кличке Физик в сезоне «Морские дьяволы. Смерч», заменив на съемочной площадке Михаила Тарабукина (который сейчас снимается в скетчкоме «СеняФедя» на СТС). Потом его герой якобы погиб. Но, как теперь выясняется, продюсеры проекта решили «воскресить» Физика.

Автор: ИА «Столица»