Милош Бикович поблагодарил Россию В Москве прошла премьера международного фильма «Рубеж». В числе продюсеров картины – Гоша Куценко и Милош Бикович, они же стали исполнителями главных ролей.

Действие в картине происходят в 1999 году во время трагических событий в Югославии. Группа российских спецназовцев получает приказ взять под контроль аэродром «Слатина» в Косово и удерживать его до прихода миротворцев.

По красной дорожке премьеры прошли снявшиеся в картине Роман Курцын, Равшана Куркова, Антон Пампушный и другие актеры. К российским коллегам присоединился и знаменитый Чингачгук – известный югославский актер Гойко Митич, он тоже снимался в «Рубеже». А самым почетным участником премьеры был Герой России и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он принимал участие в работе над картиной в качестве консультанта, потому что сам принимал участие в той спецоперации, о которой рассказывается в фильме.

Ни актеры, ни режиссер, ни продюсеры не скрывают, что съемки были сложными.

– Если бы вы знали, сколько мы ругались и мирились, пока делали это кино, сколько раз я снимал свою фамилию с титров, – сказал со сцены Милош Бикович. – Но в итоге хочу сказать огромное спасибо всей нашей команде. И спасибо России за поддержку моей родной Сербии в трудные моменты истории.

Автор: ИА «Столица»