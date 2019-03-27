Не все рады, что ты воскресла В рубрике «Воскресная премьера» на телеканале «Россия» 31 марта покажут фильм «Я подарю тебе рассвет». Мелодраму снял режиссер Валерий Ибрагимов, а главные роли сыграли Алена Коломина, Кирилл Кузнецов, Алена Хмельницкая, Анна Ардова, Анатолий Котенев.

– Это история молодой художницы Карины, которая после гибели родителей узнает, что на самом деле они – преступники, которые похитили ее ребенком много лет назад, – рассказывает режиссер. – Карина – ее играет Алена Коломина – только через 17 лет возвращается в дом родного отца, бизнесмена Зорина, которого сыграл Анатолий Котенев. Зорин живет с новой женой Ольгой – роль мачехи досталась Алене Хмельницкой. Казалось бы, все наладилось в жизни Карины. Но вскоре девушка понимает, что для кого-то она стала врагом номер один – например, для наследников ее отца, планы которых рухнули после ее внезапного «воскрешения», ведь все это время в семье считали, что Карина умерла…

Автор: ИА «Столица»