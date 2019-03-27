Без поводка и намордника на улице не появляться Список особо опасных пород собак вводят в России

Кинологическая общественность возмутилась составленным МВД России списком из 69 собачьих пород, на которые собираются навесить бирку «особо опасны». Таких животных по закону будет запрещено выпускать из дома без поводка и намордника. В итоге список был сокращен в пять раз.

По словам специалистов, изначально текст документа имел много недостатков. В нем присутствовали несуществующие породы собак вплоть до мифических, как, например, овчарка Дауфмана – легендарный зверь, якобы выведенный немецкими нацистами путем скрещивания обычных овчарок с гиенами и переливания крови (нигде, кроме слухов, в реальности не зафиксированный). Также в списке многие породы дублировались за счет разных переводов их названий.

В итоге в список вошли 12 пород, среди которых акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта и другие. В МВД отметили, что это собаки с генетически детерминированными качествами: агрессией и силой. Породы, используемые для травли.

Однако собакозаводчики протестуют. По их мнению, опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и не породные группы. Особенно если речь идет о заводских породах, в стандарте каждой из которых проявление агрессии упоминается как дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения.

В эфире радио «Лемма» со списком «особо опасных собак» и самим принципом наклеивания ярлыков на породы поспорила Марина Михайлова, приморский заводчик и руководитель секции среднеазиатских овчарок. В гости она пришла вместе с Харитоном – огромным алабаем.

– Харитон – среднеазиатская овчарка, – сообщила Марина Михайлова. – В простонародье – алабай. Ему скоро пять лет.

Не так страшен пес, как его хозяин

– Принятый в прошлом году закон о животных ввел понятие опасных пород собак. Их список сейчас корректируется. На ваш взгляд, действительно есть опасные породы?

– Есть собаки невоспитанные и необученные, есть собаки серьезные, рабочие, с определенными породными качествами, настроенные либо на охрану, либо на охоту. Но они не опасны в том смысле, который в них пытается вложить закон. И хорошо, что список этот дорабатывается. В него вошли собаки редкие, но мы до сих пор пытаемся разобраться, почему их назвали опасными.

– Почему прошлый список, на ваш взгляд, был настолько плох, что в нем даже оказались выдуманные животные?

– Думаю, что все было очень просто и примитивно. Сидит клерк, какой-нибудь стажер, которому сверху поручено составить список. Он залезает в Интернет. Там ему по запросу выдают какие-то породы, где написано слово «опасный». Он их набивает друг за другом в список, подает его начальству. Начальство не читает, подает своему начальству. Этот список куда-то относят без прохождения кинологической экспертизы, без обсуждения профессионалами. И этот список попадает в публикацию. Это поверхностный подход, который привел к тому, что общественность возмутилась. Собак и кошек у нас держат очень многие люди.

– Если мы говорим о собаках и ответственном владении, какие плюсы и минусы в новом законе есть и чего в нем действительно не хватает?

– Когда я его прочитала, сложилось впечатление, что он, с одной стороны, скорректирован в сторону зоозащитников, но с другой – не занимается профилактикой в ситуации с разведением собак. Например, если его сейчас принимать, получается примерно следующее. Вот человек взял собаку, не особо погрузившись в вопрос. И вскоре она ему надоедает, он понимает, что не хочет содержать эту собаку, и избавляется он нее. Теперь по закону владелец животного не выгоняет его на улицу, а сдает в приют. И дальше в приюте либо за государственные деньги, либо за пожертвования собаку пристраивают. Грубо говоря, этот закон, с одной стороны, в какой-то степени защитил животных от того, чтобы они стали брошенными и сбивались в стаи. С другой – он дает возможность людям вести себя халатно по отношению к животным.

У меня знакомые – очень далекие от кинологии люди – переехали в частный дом. И сразу говорят: хотим хаски. Я спрашиваю: вы уверены, что вам нужна именно хаски? Да, уверены. А какие породы вы еще знаете? Ну, немецкую овчарку, болонку, лабрадора.

Выходит, что люди знакомы, по сути, с четырьмя породами. Они даже не вникали, что собой представляет хаски. Просто сейчас это модная собака. Она очень милая, красивая. Но когда начинаешь с людьми разговаривать о том, какой функционал у них будет выполнять собака, этот функционал совсем не то, что умеет делать хаски. Она умеет много бегать, много двигаться. Она активная. Это собаки, которые нарты таскали. Они должны все время бежать. У них так инстинкты работают – это селекционная работа северных народов. Я говорю: если она у вас будет сидеть в вольере, то сойдет с ума, она вам разнесет все.

Сейчас человек может взять любую породу, какую только захочет. Но он не несет за нее какой-либо ответственности по закону. Мне кажется, что одним из важных условий заведения собаки следует сделать тест на право обладать собакой.

– Мы живем в то время, когда принцип «хочу и могу» превышает чувство ответственности. Люди не хотят учиться правильно обращаться с животными?

– Когда я была в Швеции, меня поразило отношение общества к домашним питомцам. Там огромное количество собак. Они гуляют без намордников, но на поводках. Как огромные доги, так и болонки. И с ними можно было заходить практически везде. Очень хочется с собой взять собаку в общество. Конечно, я бы не таскала с собой взрослого алабая. Но щенков, которым нужна социализация, с удовольствием. Я вожу их в город, в разные места. В несколько кафе нас запускают, нас там знают. Но общество нетолерантно к собакам.

– Замечаете ли вы, что окружающие боятся собак? Действительно ли намордник – это решение?

– Я считаю, что ответственный собаковод никогда не будет снимать собаку с поводка. Неважно, что написано в законе. Ради ее же безопасности. Потому что у собаки при ее интеллекте и воспитании все равно преобладают инстинкты. Поэтому в городе собака без поводка – это только дома и на закрытых специализированных площадках. Это культура кинологии, культура и проявление уважения к обществу и к другим животным.

У меня, например, есть волкодав – он зооагрессивен. Агрессивен к своим сородичам. Он не будет обижать маленьких собак. Это выше его достоинства. Лоялен к женскому полу. Но он однозначно захочет доминировать над мужским полом своей или чужой породы.

У меня был случай. Харитону было два с половиной года. Парк Минного городка, идем после занятий, он на поводке. На нас бежит боксер. Я кричу хозяину, чтобы тот отозвал своего пса. А хозяин лишь идет и посмеивается. Я не знаю, о чем он думал в тот момент. Наверное, что собаки подерутся и его боксер победит. У владельцев бойцовских пород собак есть иллюзия, что их собаки непобедимы. Но у меня волкодав. Если он может победить волка, то ни у какого боксера или питбуля шансов нет. Я поводок не отпустила. Упала, прокатилась вместе с Харитоном. Харитон увидел, что я на земле, и вернулся ко мне. Я для него важнее, чем эмоции и доминирование. Но сам инцидент был неприятным. Всегда собака должна быть на поводке.

Маленькие, да кусучие

– Наш коллега рассказывал, что, когда идет с псом без намордника, люди любуются и гладят животное. А когда надевается намордник, люди шарахаются и начинают проявлять агрессию, потому что считают, что собака злая.

– Намордник – это кинологический инструмент. Использовать его нужно там, где он нужен, с умом. Ездили на выставку и там надевали намордник. А в городе мы ходим без него. К нам очень редко подходят люди и просят, чтобы я надела намордник на пса. Но в таких случаях я никогда не спорю, всегда надеваю. Как только начинаете с людьми спорить, вы плодите агрессию. Покажите свое уважение к людям. Вы ничего не докажете криком.

– Вы согласны с утверждением, что маленькие собаки кусают чаще?

– Да. Потому что с ними, как правило, реже занимаются. Крупных собак лучше воспитывают. А маленьких балуют. И они ведут себя как капризные дети, которые придут в магазин, орут, руками машут, падают на пол, стучат ногами. Я хочу-хочу-хочу. Так же и невоспитанная собака проявляет эмоции. Только кричать она не может, а вот лаять и кусать – запросто.

– В этой связи неудивительно, что таксы, считающиеся диванно-кроватными животными, находятся на первом месте по укусам в России.

– У меня две таксы, и я хочу сказать, что, во-первых, такса – это не диванно-кроватная собака. Это охотничья, норная собака. У нее бесстрашие в характере. Если вы ее будете просто наказывать, она будет сопротивляться. Еще и затаит обиду. Таксы – активные собаки. Когда брали первую таксу, то они с котом в паре друг друга так выматывали, «выбегивали», что на безобразия у них не оставалось сил. Их можно было оставить друг с другом и уезжать по делам, не опасаясь за целостность дивана, подушек и мебели. Но если бы такса была одна, ей было бы скучно и мы бы понесли потери.

– Еще не так давно считалось, что собака – лучший друг человека. В последнее же время их считают одним из главных зол. Почему общество так сильно поменяло отношение к этим животным?

– Если мы говорим о советском времени, то в нем, наверное, было большое разделение собак по их функциональности. Были породистые, служебные собаки, были собаки функциональные, например, лайки, которые ходили на охоту в деревнях. И практически отсутствовали бродячие собаки. Их не выкидывали на улицу, они не собирались в стаи и не нападали на людей. Когда случилась перестройка, людям стало сложно жить, стало не до домашних животных. Появились многочисленные бродячие стаи. Мне кажется, за это время к собакам прилипло столько негатива, что мнение общества изменилось.

С ними нужно заниматься. В Швеции, например, на собак есть налог. Чем серьезнее порода, тем налог выше. Если собака потерялась, ты тут же должен заявить в полицию. Если не заявил в течение какого-то времени, то могут расценить это как жестокое обращение с животным и выписать штраф в несколько тысяч евро. Там стай брошенных собак нет. У нас же бегают.

И новый закон, касающийся обращения с животными в РФ, конечно, необходим, но он должен быть понятен и не вызывать вопросов. Например, есть в нем один странный пункт. Там написано, что собаку без хозяина, если она не проявила агрессии, изымают из среды, стерилизуют или кастрируют, вешают бирку на ухо и отпускают обратно в среду. Это очень странно. Допустим, дворняга. Они бывают по 40–50 сантиметров в холке. Когда ее поймали, она испугалась, затаилась. Она не будет проявлять агрессии. Она может целый месяц ее не проявлять. Ее стерилизовали, бирку на ухо нацепили и выпустили. Она прибилась к стае. И в этой стае она уже будет агрессивной. Если это приют, то при нем должна находиться реабилитация, чтобы готовить собак для передачи в семью. Зоозащита – это хорошо, но должна быть и ответственность хозяев.

Когда выбираете животное, вы должны приложить усилия: поискать необходимую вам породу, вникнуть во все тонкости. То, что выдает Интернет, не всегда соответствует истине. Какая вам нужна собака? Для охоты или для защиты дома? Понятно, что собака не защитит от профессионального грабителя. Это иллюзия. Но она защитит вас от проникновения случайных воришек, от наркоманов и так далее. Для охраны территории логичны среднеазиатские и кавказские овчарки. Почему они? Потому что немец – это служебная собака. Его назначение – работать рядом с проводником. Ходить по следу, задерживать нарушителя, искать наркотики. Среднеазиатская овчарка работает самостоятельно. Это территориальная собака. За ней хорошо закреплен инстинкт защиты территории. Вот даже Харитон, посмотрите, он уже в студии «Леммы» около часа и, я думаю, взял ее под охрану.

– Какой совет вы бы дали человеку, желающему завести собаку?

– Понять, что вы хотите от животного, которое будет жить с вами 10–15 лет. Мыслите не месяцем и не годом, а как минимум десятилетием.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ