«Эту улыбку я ощущала всю дорогу…» Обзор писем «В»: жизненные истории, точка зрения и читательское спасибо к юбилею газеты

Каждый день редакционная почта «В» обновляется новыми читательскими письмами. Тексты разнообразные: добрые, полные возмущения, эмоциональные, информативные, написанные от руки и на печатной машинке, на тетрадных листах или офисной бумаге. Но все они нам очень дороги. Это обратная связь с нашей аудиторией, отзывчивой, активной, любопытной.

Причем связь крепкая и надежная. Написать полноценное письмо – это не набить за пять секунд комментарий в Интернете, который можно тут же поправить или стереть. Это готовый текст, к которому приложено немало усилий. На этой неделе мы выбрали три письма, которые больше всего зацепили нас. И, прочитав их, вы сами поймете почему.

До чего техника дошла!

Первой предоставим слово Юлии Анатольевне Гусинской. Человеку с прекрасным чувством слова и покоряющим оптимизмом.

«Недавно мне исполнилось 88 лет, – пишет Юлия Анатольевна, – и, наверно, я одна из самых давних читателей газеты «Владивосток», которую обожаю и с которой не расстаюсь со дня ее основания (с «Вечернего Владивостока»). Иногда мои письма печатают на страницах любимой газеты. Пишу я в основном о людях и событиях, которые меня потрясли, удивили, привлекли мое внимание. Редко о себе. Но хотелось бы и немного о себе тоже.

В одном из номеров газеты, в рубрике «Выловлено в сети», я прочитала: «Некоторые люди просто не могут без приключений – то ли они их ищут на свою голову, то ли приключения находят их сами». Это ведь обо мне! В самую точку!

В общественных местах я стараюсь (издержки возраста) вести себя осторожно, ответственно, контролировать каждый шаг, каждый свой поступок, но ошибки в поведении, неординарные события как будто преследуют меня. Судите сами…

У вас есть любимый магазин в нашем городе? У меня есть. Не то чтобы я его очень люблю, а просто это магазин, находящийся от меня, как говорят, в шаговой доступности. Именно в нем происходят со мной всякие казусы и происшествия.

Зашла я как-то в супермаркет, хожу озабоченно по торговому залу, кладу в пластиковую корзинку нужные мне продукты, потом, как положено, оказываюсь у кассы. Молодая женщина, сидящая за кассовым аппаратом, смотрит на меня, улыбаясь: «Какая вы нарядная, красивая…» Я опешила. Сделать комплимент рядовой покупательнице, старой женщине! Я, как говорится, поплыла. У меня словно крылья за спиной выросли! На мгновение я почувствовала себя молодой и привлекательной… Но эта легкость и ощущение полета закончились внезапно, как только кассир начала подсчитывать общую сумму за продукты в корзине. Я вдруг вспомнила, что в кошельке моем денег совсем немного.

Хватит ли заплатить за все? Я отложила в сторонку кусочек сыра, попросив посчитать его в последнюю очередь, так как денег у меня всего 600 рублей. По-прежнему улыбаясь, кассир спросила: «А мелочь у вас есть? С вас 610 рублей». Достала из кошелька 600, добавила еще 10 и, испытывая неловкость, отошла к упаковочному столу. Кассир на прощание еще раз приветливо улыбнулась мне… Ах, какая это была чудная улыбка, которую я ощущала всю дорогу до дома!

Очередное посещение супермаркета. Кладу в ящик сумку, с которой нельзя входить в магазин. Рядом из ящика чуть выше моего вынимает покупки пожилой мужчина. Наклоняюсь, чтобы закрыть ящик, и в это время чувствую неожиданный удар по голове: мужчина не смог удержать в руках пакет с замороженной курицей, и тот точно спикировал на мою голову. Какой скандал мог бы разразиться! Но от негодующей тирады меня удержали слова: «Извините… Давайте я вам шоколадку куплю!» От шоколадки я отказалась, но желание обидчика подсластить испорченное настроение успокоило меня, и я вскоре забыла о небольшой шишке на голове и обиде, причиненной не очень ловким покупателем. Вот если бы все конфликты между людьми разрешались таким простым и сердечным способом.

А вот следующий выход в супермаркет сродни детективному происшествию. Конечно, главной героиней детектива опять была я.

Пройдясь вдоль прилавков, я сделала небольшой набор продуктов, в кассе расплатилась за них. Но, придя домой, недосчиталась в сдаче 500 рублей. Поразмыслив логически, проанализировав свое поведение в магазине, предположила: я оставила деньги на стойке кассы, когда брала сдачу. Вот растяпа! Для пенсионерки это немалая потеря. Беспокойство по поводу случившегося, моей невнимательности мучило меня. На следующий день я отправилась в супермаркет. «Может, кассир увидела оставленные деньги, может, очередной честный покупатель отдал их кассиру», – так размышляла я по дороге. В магазине я попросила пригласить администратора – это оказалась приветливая славная женщина – и рассказала ей о случившемся. А дальше все происходило как в хорошем детективе. Администратор задала мне несколько вопросов, потом по компьютеру определила номер кассового аппарата, где я оплачивала покупки, потом ушла, попросив немного подождать. Через несколько минут вернулась и сообщила, что деньги с кассовой стойки взял покупатель, который стоял за мной. Я вспомнила его. Это был молодой человек приятной внешности, который, ничуть не усомнившись в своем нечестном поступке, взял деньги, ему не принадлежащие.

О чудо современной техники! Все, что происходило около кассы, зафиксировала видеокамера, и, посмотрев ее, работники магазина установили истину! Конечно, потерянные деньги я не вернула, но ушла из супермаркета с чувством удовлетворения и даже с чувством восторга от того, как работают в наше время магазины, используя современную технику, и от того, какими внимательными и доброжелательными могут быть работники торговли.

Спасибо, что прочитали! А подписку на газету я оформила».

Спасибо вам, Юлия Анатольевна, за отличное письмо и заряд хорошего настроения. А еще за науку многим из нас: лучше в жизни видеть больше хорошего и позитивного, тогда и тебе люди всегда рады будут.

Готов помочь плакатами!

«В» следит за ходом судебного процесса по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, его брата, экс-директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева и экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и на своих страницах регулярно публикует его подробности. И наши материалы нашли масштабный читательский отклик.

«Уважаемая редакция, здравствуйте, – пишет Николай Дмитриевич Ершов. – Наблюдаю за судебным процессом над Игорем Пушкаревым, и у меня нет сил дальше молчать! Я старый человек, я не могу отправить это послание Игорю Пушкареву на его сайт, поэтому пишу в СМИ.

Просить 17 лет строгого режима – это абсурд. Примечательно, что Игорь Пушкарев критиковал бывшего губернатора Владимира Миклушевского. Видимо, Миклушевский как-то воздействовал на московских следователей, раз нашего мэра потом так показательно арестовали. Как какого-то маньяка или убийцу.

Что Миклушевский сделал для края и города? Да ничего, только расходовал бюджетные средства на свой пиар. А Пушкарев сделал для города много.

И не Пушкарев дискредитировал местные власти, а наоборот, именно его показательный и совершенно необъяснимый арест дискредитировал их. По просьбе следствия Игорю Пушкареву без конца продлевают меру пресечения, не принимают и игнорируют доводы адвокатов, в процессе участвуют «тайные свидетели», следователи привлекают безграмотных экспертов. И ничего внятного все равно вытянуть не могут. А потом – от какой-то ярости – просят сразу 17 лет строгого режима. За что?

Я читал в прошлом году комментарий одного адвоката (фамилии не помню), где он сказал, что сегодня судам легче посадить невиновного человека, чем его оправдать. Ведь оправдание чревато потерей погон и мундира. Это какой-то 37-й год получается. Попираются не только права человека, но и Конституция страны.

Если будет создана инициативная группа для сбора подписей в поддержку Игоря Пушкарева, то я, как художник, сам готов рисовать для нее плакаты «Свободу Игорю Пушкареву».

Держитесь, Игорь Сергеевич».

Напомним, что зачитывание приговора в Тверском суде Москвы начнется 2 апреля.

«Всего лишь тридцать»

Так озаглавил свое письмо наш читатель Геннадий Ястребов. В тексте Геннадий Николаевич поздравил коллектив издания с грядущим юбилеем.

«Наша любимая газета «Владивосток» прошла с нами – своими подписчиками – достойный путь в 30 лет, – пишет читатель. – Срок, конечно, немалый, но, как я считаю, 30 лет – это только новый старт для опытного и маститого спортсмена. С «Владивостоком» мы были еще с того времени, когда в порядке вещей было участвовать в жизни газеты (а значит, и города) в качестве рабкоров и внешкоров, за что мы ее особенно любили, выделяя из других изданий.

Шли годы, менялась жизнь, сменялись власти, становился иным стиль и характер газеты. Конечно, многое зависело от коллектива журналистов, от их гражданской позиции. Бывало, что нас не всегда удовлетворял характер материалов. Как говорится, болезни роста не избежал в своей биографии и «Владивосток». Но газета со временем стала действительно самостоятельной и независимой. Огромное спасибо редакции уже за то, что она в отличие от других СМИ постоянно публикует материалы в поддержку братьев Пушкаревых и Андрея Лушникова.

Вот уже 30 лет мы с нетерпением ждем появления в почтовых ящиках любимой газеты. С интересом всегда читаем материалы полюбившихся своим мастерством и стилем изложения ярких журналистов Любови Берчанской, Николая Кутенких, Евгения Сидорова и других талантливых и искренних мастеров слова.

Дорогие труженики нашей заслуженной газеты «Владивосток»! От всей души желаем вам и вашим семьям самого надежного здоровья, творческих удач и преданной любви читателей. Пусть в вашем следующем 30-летии все будет благополучным, удачным и радостным!»

Геннадий Николаевич, большое спасибо за поздравление. Мы искренне желаем, чтобы следующие 30 лет вы оставались нашим верным, здоровым и талантливо пишущим читателем.

Пишите нам письма, дорогие подписчики. Каждое ваше послание в обязательном порядке будет прочитано. Благодаря такой обратной связи у нас появляются не только темы для материалов, но и желание их писать.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ