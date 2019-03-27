2004‑й: Он медленно ушел в пике… Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 1998 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13 и 19 марта сего года.

А сегодня у нас в объективе – год 2004-й. Не так, чтоб уж очень он был бурным в истории Владивостока, но все же есть что вспомнить. Мы выбирали президента России. И если взглянуть на фото претендентов, вошедших в итоговые бюллетени, сразу можно вспомнить, какие разворачивались тогда политические войны.

Это был год выборов главы города, и им стал Владимир Николаев.

Зимой владивостокцы особо ощутили, что такое дороги, которые не чистятся после снегопадов, как стоять на остановке, пытаясь уехать на общественном транспорте и в итоге идти домой пешком. Были и мощные перебои с водой, когда из крана она текла по расписанию. Эх, да что вспоминать…

Лучше о хорошем. В тот год мы с восторгом ждали второго кинофестиваля «Меридианы Тихого» и радостно встречали Олега Табакова, Сергея Юрского и других звезд и мэтров российского кино! Лето было жарким и радостным, на центральной площади постоянно проходили какие-то события: то турнир по дворовому баскетболу, то выставка вооружений, то концерты… Продолжалось строительство Некрасовского путепровода, точнее, оно шло к финалу. По городу забегали первые эвакуаторы, осваивая этот непростой и весьма спорный бизнес. Проходил конкурс «Мисс Приморье». В кинотеатры, чтобы посмотреть «Страсти Христовы», приходили православные священники. Во Владивосток с визитом дружбы прибыл корабль ВМС Великобритании…

В тот год газете «Владивосток» исполнилось 15 лет, и с помощью спонсоров нам удалось привезти во Владивосток и показать публике спектакль «Игроки» с Олегом Меньшиковым и Виктором Сухоруковым.

Не обошлось в тот год и для коллектива «В» без трагических потерь: из жизни ушел фотокор Вячеслав Воякин… В этой подборке немало его снимков – добрая ему память!

Кстати, снимки в нашем архиве, конечно, уже цветные. Но по просьбе читателей мы их делаем черно-белыми, чтобы подчеркнуть: это уже уходящая эпоха…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ