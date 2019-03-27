Федор Конюхов пристегнул себя ремнями Трагически мог завершиться для нашего земляка Федора Конюхова одиночный кругосветный переход на весельной лодке вокруг Антарктиды.

Всю минувшую неделю прославленный российский путешественник находился в эпицентре мощнейшего шторма силой до 12 баллов, высота волн достигала 8 метров. Из его редких сообщений по спутниковой связи было известно, что он пристегнулся ремнями и лежит на дне лодки в ожидании окончания непогоды. Затяжной шторм в южной части Тихого океана не давал возможности моряку приблизиться к западному побережью Чили, чтобы обогнуть мыс Горн и завершить первую часть своего пути.

На сайте путешественника его сын Оскар Конюхов сообщает, что вся кругосветка рассчитана на три года – с 2018-го по 2020-й. Проходит она в Южном полушарии только в летние месяцы. Маршрут проложен вокруг ледового континента по ревущим сороковым широтам: из Новой Зеландии через мыс Горн к Австралии и далее к новозеландскому порту Данидин. Однако уже сейчас ясно, что возможны изменения в графике из-за непредсказуемых погодных условий.

Если все сложится удачно, то Федор Конюхов будет первым в мировой истории человеком, который обойдет Антарктиду на веслах по водам Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Ранее он уже проходил этим маршрутом, но под парусами яхты.

Автор: Николай КУТЕНКИХ