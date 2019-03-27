«Приморочка» уступила на тай-брейке В Нижнем Новгороде состоялись стартовые матчи полуфинала чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» между «Приморочкой» и «Спартой». О первой игре, которая прошла 23 марта, «В» сообщил в номере за вторник, сегодня мы расскажем о воскресном поединке.

В повторной встрече 1/2 финала в Поволжье наша команда дважды выходила вперед по сетам, но лидерства не удержала, а в дополнительной пятой партии все же уступила местному клубу. Стоит отметить, что приморские девушки сделали должные выводы из предыдущего противостояния и нашли «противоядие» агрессивному нападению волжанок. Однако короткая скамейка запасных не позволила нашим землячкам весь матч провести на высоком уровне.

Дебютная партия проходила под диктовку «Приморочки». Преимущество нашей команды достигало семи очков – 14:21. Наставник «Спарты» Слободан Радивоевич был вынужден два раза подряд брать тайм-ауты и объяснять своим подопечным наличие ошибок. Хозяйки сумели отыграть три очка, но на итог сета это не повлияло. Наша команда сумела дважды выстоять на опасных атаках соперниц и довела дело до победы – 19:25.

Зато вторая партия была полной противоположностью стартовому отрезку. Теперь уже хозяйки в самом начале создали задел, а далее не давали возможности дальневосточницам сократить разрыв в счете. Нашим землячкам не помогли фирменные подачи и обманные маневры у сетки, их удары часто натыкались на блоки. В итоге этот сет закончился с зеркальным счетом – 25:19.

А вот третья партия отличалась равной борьбой, подолгу длились розыгрыши, никто не желал уступать. Лишь в середине этого отрезка «Приморочка» сумела переломить ход и в концовке достигла преимущества в пять очков – 17:22. Однако «Спарта» не сдавалась, она смогла сократить отставание до двух мячей. Но в этот момент наша команда сумела найти в себе силы и довела дело до победы – 21:25. Приморские девушки вторично вышли вперед в этом матче – 2:1.

В четвертом сете «Приморочке» надо было дожать соперниц, ведь оставалось сделать всего один шаг для победы. Но, к сожалению, в этот момент травму получила диагональный игрок Наталья Симоненко и дальневосточницы остались практически без замен. Оставшиеся на площадке и уже основательно подуставшие волейболистки Владивостока опять оказались в роли догоняющих. И хотя в концовке «Приморочку» от «Спарты» отделяли всего два очка, решающий рывок сделать не удалось. Второй раз в одном поединке ответ соперниц был зеркальным – 25:21.

Оставалась слабая надежда на тай-брейк. Короткая партия началась с рывка хозяек – восемь забитых мячей против двух пропущенных. Следом «Приморочка» сумела сократить отставание, но на финише «Спарта» показала уверенную игру и довела дополнительный сет до победы – 15:7.

Лучшими в составе приморской команды оказались диагональный игрок Анастасия Калинина (21 очко), связующая Анастасия Подошвина (21) и доигровщик Марина Иванова (15).

– В этот раз была хорошая и содержательная игра с нашей стороны, – рассказал на пресс-конференции после матча главный тренер «Приморочки» Константин Приходько. – Бились до конца, немного не хватило, чтобы дожать в четвертой партии. А пятый сет – уже лотерея. Будем настраиваться и показывать такую же содержательную игру во Владивостоке. Постараемся выравнивать счет в серии в домашних стенах.

Теперь полуфинальная серия продолжится во Владивостоке 30 и 31 марта. У наших волейболисток больше нет права на ошибку. Оба матча в родном городе им нужно выигрывать, чтобы сохранить шанс на повторение своего прошлогоднего успеха с завоеванием титула вице-чемпиона. Пожелаем нашим девушкам успеха!

Автор: Николай КУТЕНКИХ