Китайские туристы дошли до предела Поток гостей из Поднебесной уже несколько лет сдерживают пограничные переходы

В туристической отрасли Приморья наблюдается бурный всплеск. Гости из России и из-за рубежа растут в количестве и в качестве. Повышается и общий объем оставленных ими средств, и средний чек на человека.

Однако повышение турпотока оголило несколько острых проблем. Одна из них – тяжелое состояние пограничных переходов, которые уже исчерпали свой максимум и не могут принимать гостей из Китая больше, чем есть на данный момент. Да и после пересечения границы туристы сталкиваются с реалиями местного «гостеприимства» – с алчными и ушлыми таксистами, нелегальными гидами, с трудностями в общении с правоохранительными органами и медицинским персоналом. И перечень этим не ограничивается.

Легче приехать, чем уехать

Об особенностях данного туристического всплеска рассказал на заседании экономического комитета ЗС ПК директор краевого департамента по туризму Константин Шестаков.

По его данным, Приморский край лидирует в туристской отрасли Дальнего Востока, принимая более 73 процентов туристов всего округа. По итогам 2018 года Приморье посетило 4,5 миллиона гостей. Из них наших соотечественников – 3,9 миллиона (прирост составил 11,2 процента) и иностранных туристов – 650 тысяч человек (прирост 25,8 процента).

– Топ рейтинга по приросту возглавила Южная Корея: за год край посетило 222 тысячи человек. Прирост 132,7 процента, – рассказал Шестаков.

Второе место – у Японии. Въездной поток из этой страны увеличился на 14,4 процента (20,4 тысячи человек).

Лидером по числу туристов традиционно оказался Китай. В прошлом году Приморье посетило 365,5 тысячи граждан Поднебесной. Однако это не так радостно, как кажется. Эта цифра словно заколдованная – не меняется уже несколько лет.

– К сожалению, существующая приграничная инфраструктура автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска ограничивает возможности по увеличению въездного турпотока на китайском направлении, – объяснил чиновник. – Это ведет к затруднениям и задержке возвращения китайских туристов, особенно в осенне-летний период. В этой связи целесообразно увеличить режим работы пунктов пропуска и возобновить движение российского пассажирского поезда по маршруту Гродеково – Суйфэньхе – Гродеково.

Из-за отсутствия обустроенной приграничной инфраструктуры пунктов пропуска была усилена работа по привлечению авиакомпаний и расширению географии полетов, а также по увеличению количества заходов круизных судов.

Так, во Владивосток в прошлом году пришли новые авиакомпании, такие как T’way Air, Eastar Jet, China Express, Air Busan. В основном это лоукостеры. Возможность экономно добраться до приморской столицы – это хороший козырь для иностранного туриста при выборе места отдыха.

Международный аэропорт Владивосток впервые в своей истории обслужил 1,151 миллиона пассажиров на зарубежных направлениях (прирост 47 процентов), а всего – 2,634 миллиона пассажиров.

Администрация края старается привлечь иностранных туристов, проводя фам-туры (бесплатные поездки с посещением достопримечательностей) для иностранных блогеров. Так, весной запланировано проведение фам-тура для азиатских авиакомпаний – новых для приморского рынка и дополнительно не менее четырех туров для российских, японских и индийских туроператоров, корейских блогеров.

Ушли в круизы

Удачной в прошлом году была ситуация с круизными лайнерами. Владивосток принял 13,5 тысячи круизных туристов. На тысячу больше по сравнению с 2017-м. Во многом за счет увеличения тоннажа и вместимости судов, заходящих в наш порт.

– Главным событием стал заход двух крупных круизных судов Costa Serena с 3 тысячами пассажиров и MSC Splendida с 2,9 тысячи пассажиров на борту, – рассказал Константин Шестаков. – И уже в текущем сезоне мы ждем 15 заходов круизных лайнеров и более 30 тысяч таких пассажиров.

Кроме того, в декабре 2018 года завершено проведение дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов № 1 и № 2 морского порта Владивосток, что позволяет принимать суперлайнеры круизной компании Royal Caribbean International, которая подтвердила заходы двух судов вместимостью порядка 5 тысяч человек во Владивосток в сентябре 2019 года.

Что касается экономики в целом, то оборот туристских услуг в прошлом году составил 6,7 миллиарда рублей (2,9 процента от ВРП региона). Поступления от предприятий туристской отрасли (туризм, гостиницы, азартные игры) – 4,3 миллиарда рублей. Суммарный прирост поступлений – 6,9 процента (276,1 миллиона рублей). Сопутствующие предприятия туристской отрасли (питание, транспорт, торговля и прочие) принесли в бюджет еще 1,6 миллиарда рублей налоговых поступлений от деятельности, связанной с обслуживанием туристов.

На Шамору пришел большой инвестор

На этой радостной ноте директор департамента туризма завершил свой доклад. Вопросы к докладчику были гораздо более приземленными и касались в основном проблем отрасли.

– Как в ваш процесс развития туризма включены территории Приморского края? – поинтересовался один из депутатов.

– Давайте рассмотрим два направления: выездной и внутренний туризм, – предложил Константин Шестаков. – Если говорить о внутреннем туризме, то это не Владивосток, а весь юг Приморья. Приезжают на базы отдыха, количество которых растет и в которые сегодня очень сильно вкладываются инвесторы. Мне хотелось бы, чтобы Шамора развивалась ярко, чтобы она стала брендом. Вы знаете, что Шамора вошла в десятку лучших пляжей России по итогам прошлого года? Сейчас есть как минимум два инвестора, два локомотива, которые могли бы позволить развить эту территорию более качественно. Это территория третьего пляжа, мыс Крутой – 1,8 миллиарда рублей инвестиций. Инвестор строит огромную гостиницу с бассейном. Причем они уже заплатили порядка 80 миллионов рублей только за сети. Получено разрешение на строительство. В ближайшее время увидим очертания нового проекта. Безусловно, реализация таких проектов изменит отношение к самой территории. Как и в Андреевке и Ливадии. Спрос есть.

Особенно чиновник порадовался за обилие новых баз отдыха.

– Еще совсем недавно где останавливалась львиная доля туристов? На пляже в палатках. А теперь где? Правильно. На базах отдыха. Это поступательный процесс. Просто этих объектов должно быть больше, – считает Константин Шестаков.

Однако он не стал обращать внимание на то, что стоимость размещения на таких базах остается на предельно высоком уровне, особенно в сезон, а рост сервиса, к сожалению, не поспевает за ростом цен и держится на низком уровне. Да, есть примеры, где созданы отличные условия проживания, но их можно посчитать по пальцам. При этом палаточный отдых, в котором, кстати, ничего плохого нет, действительно перестает быть популярным. В основном потому, что лучшие пляжи становятся частными и за палатку и въезд в лучшем случае приходится платить, а в худшем – владелец пляжа просто запрещает их установку. Хочешь отдохнуть у моря – бронируй номер на базе отдыха.

Что касается въездного туризма, то здесь топовыми у иностранных гостей остаются Уссурийск, Владивосток и Находка.

– Владивосток загружен. Уссурийск уже загружен в рамках сезона, – отметил чиновник. – Еще есть возможность загрузить Находку. Пока там можно продать только пляжный сезон, хотя и он не пользуется большим спросом у наших контрагентов с китайской стороны. Они все равно делают большой акцент на Владивосток.

«Прикольное» отношение

– Что касается приема китайских гостей, мы им рады, но есть проблема стихийного китайского туризма, – сообщил один из депутатов. – Китайский бизнес, привозя сюда своих туристов, старается максимально закольцевать все траты, которые гости производят: селит их в китайские гостиницы, водит по китайским ресторанам и магазинам.

По словам Шестакова, эту проблему можно снизить введением обязательной аттестации гидов-переводчиков.

– Нам было бы проще работать в этом ключе. Иначе у нас будет как в Москве и Питере, где власти просто махнули рукой и группы водят китайцы. На тех туристов, которые приезжают по электронной визе, мы влиять не можем, – посетовал он. – То, что им нелегально показывают и рассказывают, выведя из автобуса, может пресечь только сотрудник правопорядка. И все. И то он должен будет доказать, что этот человек ведет предпринимательскую деятельность.

Также чиновника попросили обозначить список из главных проблем, с которыми сталкиваются туристы в Приморье.

– Недавно состоялась встреча на этот счет с генеральным консулом Кореи, – отметил Константин Шестаков. – Мы выявили проблемные моменты. В том числе вопрос, связанный с правоохранительными органами, касающийся получения талонного уведомления. Корейские туристы страхуют свое имущество. Если вдруг они его теряют у нас, то обращаются в отделение полиции и получают талон-уведомление. Процедура сложная, потому что должен приехать квалифицированный сотрудник консульства, провести опрос. Занимает от двух до трех часов. У нас можно было бы применить механизмы, как в Москве. Там уже есть переведенные на азиатские языки опросники.

Второй вопрос – учреждение туристской полиции.

– Сегодня мы такой готовности у правоохранителей не видим, – отметил он. – В Москве и Питере профильные подразделения есть, знание языка есть. Их всех знают, у них своя форма. Туристы понимают, к кому можно обратиться.

Одна из главных претензий туристов – местное такси.

– Бывает, что иностранцам вместо сдачи отдают билеты банка приколов, – рассказал директор департамента. – Иногда в приложении для такси указана цена, допустим, 900 рублей за поездку из аэропорта во Владивосток, а водитель говорит, что 900 рублей с каждого пассажира. Такие факты были. Мы поняли, что не можем никак повлиять на это. И решили поступить кардинально. Для пассажиров международных рейсов мы рассматриваем возможность запуска шаттла от аэропорта до центра города. А может, и до отелей. В шаттлах будет фиксированная цена. Водители в белых рубашках и галстуках (актеры и джаз – смотри стр.3). Пусть аэропорт определится с транспортными компаниями, проведут закупки.

Следующий вопрос – здравоохранение. Конечно, в любом планшете сегодня есть программа-переводчик, но бывают экстренные случаи, когда человек не может их использовать. По словам Константина Шестакова, сегодня в медучреждениях существует языковая проблема с принятием иностранных гостей.

– Однако несколько больниц пошли нам навстречу, пообещав поставить на ресепшене человека, если и не владеющего языками, то хотя бы с планшетом-переводчиком, – отметил он.

Представители Думы Владивостока поинтересовались у чиновника, какие объекты турпоказа – старые и новые – могли бы привлечь большее число туристов.

– Новое во Владивостоке пока лучше не строить, а наполнять событийную повестку (праздники, концерты, фестивали. – Прим. авт.). За исключением одного объекта, – добавил Константин Шестаков. – К сожалению, наша видовая площадка на долгое время занята федеральной стройкой и туда нет допуска туристам. Второй видовой у нас нет. Хотя, например, она могла бы появиться на сопке Орлиной. Было бы здорово. Небольшие вложения сюда оказались бы эффективными.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ