Приморский мед раскусили в Сингапуре Управление Россельхознадзора, оформляющее ветеринарные сертификаты на поставляемые за рубеж товары, отметило в 2018 году рост экспорта продукции животного происхождения из Приморского края в страны Азии – Республику Корея, КНР, Японию и Сингапур.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2018 году в Республику Корея поставлено 1,4 млн тонн продуктов животного происхождения (в 2017 году – 666 тыс. тонн), в основном это рыба и морепродукты.

В КНР экспортировано 802,8 тыс. тонн продукции (в 2017 году – 743,9 тыс. тонн). Помимо рыбы и морепродуктов (76,1 тыс. тонн) в Китай направлено 38,9 тыс. тонн кормов и кормовых добавок, 700 тонн меда и продуктов пчеловодства, 282 тонны молока и молокопродуктов.

В Японию поставлено 21,7 тыс. тонн продуктов (в 2017 году – 13,7 тыс. тонн). Значительную долю в экспорте товаров в эту страну занимают рыба и морепродукты – 15,5 тыс. тонн, а также корма и кормовые добавки – 6,2 тыс. тонн.

Отметим, что в 2018-м среди направлений экспорта из Приморского края появился Сингапур, куда было направлено 0,11 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Автор: Отдел новостей «В»