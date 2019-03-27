Оплатить квитанции и штрафы на госуслугах можно без авторизации Жителям Приморья теперь необязательно иметь личный кабинет на Едином портале госуслуг, чтобы воспользоваться его возможностями, напомнили в пресс-службе региона.

В краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций края уточнили: оплатить квитанции, штрафы, налоги и задолженности можно банковской картой, а также через Webmoney или Яндекс-деньги с помощью компьютера или мобильного телефона.

«Чтобы получить услугу, пользователям необходимо зайти на страницу оплаты без авторизации и ввести идентификатор начисления (УИН) из квитанции на оплату. Портал отправит запрос в систему государственных платежей. В ответ на запрос под полем с УИН появится информация по начислению и кнопка оплаты. Чек придет на адрес электронной почты, указанный при вводе данных для оплаты, а ведомство оперативно получит извещение о поступлении средств», – пояснили специалисты.

Отметим, на портале госуслуг действует также ряд скидок. Например, 50 % – на оплату автомобильных штрафов, 30 % – на госпошлину, если квитанция получена на Едином портале госуслуг.

Автор: Отдел новостей «В»