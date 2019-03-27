Проверяйте свои права. Пенсионные В Приморье стартовала акция «Проверь свой стаж – готовься к пенсии заранее!».

Как сообщили ее организаторы, краевое Отделение ПФР, мероприятие продлится с 25 марта по 30 апреля. Его цель – привлечь внимание жителей края, и в первую очередь граждан предпенсионного возраста, к проверке достоверности информации о пенсионных правах, отраженных на индивидуальном лицевом счете застрахованных лиц. Это могут быть периоды работы до 01.01.2002 года, сведения об учебе и о прохождении военной службы.

Поясним: начиная с 2002 года все граждане, застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования (имеющие зеленую пластиковую карточку, в которой указан СНИЛС) в течение своей трудовой деятельности накапливают пенсионные права, которые автоматически отражаются на их лицевом счете.

Проверить свой индивидуальный лицевой счет можно, обратившись в клиентскую службу ПФР или в МФЦ с заявлением о предоставлении «Сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица» по форме СЗИ-6.

Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ПФР или порталом госуслуг.

В случае выявления недостоверной информации необходимо обратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР по месту жительства или работы с подтверждающими этот период документами.

Автор: Отдел экономики «В»