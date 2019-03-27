Ипотека вышла в лидеры рынка Приморцы стали больше брать кредитов на покупку квартир

ВТБ в Приморье выдал в прошлом году розничных кредитов на 21,6 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем в 2017-м. Около половины этой суммы – 10,2 млрд рублей – пришлось на ипотеку.

За год рост объемов жилищных займов в крае составил 45%, а количественный показатель возрос на треть: жители региона получили порядка 4 тысяч кредитов на приобретение недвижимости. Увеличился и средний размер ипотеки: 2,57 млн рублей в 2018 году против 2,31 млн рублей годом ранее.

ВТБ в Приморье отмечает также и рост спроса на нецелевые кредиты, причем увеличилось не только количество, но и суммы займов. В 2018 году ВТБ было выдано 18,8 тысяч (+ 21%) кредитов наличными на сумму 11,1 млрд рублей (+ 49%).

Выжидательный настрой сменился потреблением

Кредитный рынок в 2018 году оживили возросшая потребительская активность и снижение процентных ставок, считают специалисты ВТБ в Приморье. Экономика стабилизировалась, уровень инфляции заметно снизился, и граждане, имеющие постоянную работу и доход, решаются на крупные и дорогостоящие покупки, в том числе недвижимость и автомобиль.

«В целом на кредитном рынке 2018 года сказался отложенный с прошлых лет спрос населения на займы», – отмечает управляющий ВТБ в Приморском крае Александр Вялков.

Он подчеркнул, что на сегодня самый перспективный сегмент в розничном банковском бизнесе – это жилищные займы. А одной из самых востребованных программ ипотечного кредитования, предлагаемых ВТБ, стала «Победа над формальностями» с возможностью оформления кредита по двум документам, без подтверждения дохода. Упрощенная процедура оформления жилищного займа доступна для клиентов, накопивших на первоначальный взнос. В прошлом году по этой программе было выдано свыше 800 кредитов на сумму 1,96 млрд рублей.

Не менее популярна у приморских клиентов ВТБ программа «Больше метров – ниже ставка», рассчитанная на приобретение квартир площадью 65 кв. метров и более. В прошлом году было выдано около 400 жилищных займов по этой программе на сумму 1,5 млрд рублей.

В тройке лидеров ипотечных программ ВТБ – «Люди дела», разработанная специально для госслужащих и работников бюджетной сферы. В прошлом году по ней было выдано 382 займа на сумму более 800 млн рублей.

В планах ВТБ в Приморье на 2019 год – увеличить объем выдач на 33%, до 14 млрд рублей. По прогнозам специалистов ВТБ, рынок ипотеки продолжит расти: его динамика составит около 17%, а общероссийский, суммарный портфель кредитов на приобретение недвижимости приблизится к отметке 7,7 трлн рублей.

«Копилка»: ставка на процент

Интересно, что на фоне кредитного бума ВТБ в Приморье за год практически удвоил портфель привлеченных средств частных клиентов – на 1 января 2019 года показатель составил 58,9 млрд рублей, из которых большая часть, порядка 40 млрд рублей – это вклады. Причем, в основном, в рублях – россияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте.

Нацеленных на сбережение граждан привлечет и новый продукт банка – ВТБ пополнил линейку депозитов накопительным счетом «Копилка», с доходностью до 8% годовых*. Для получения максимальной доходности необходимо оформить пакет «Мультикарта» ВТБ с опцией «Сбережения». Проценты начисляются исходя из суммы ежедневного остатка средств на накопительном счете. Выплата процентов происходит ежемесячно. Максимальная ставка доступна в первые три месяца действия счета на сумму до 300 тысяч рублей. Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн рублей) застрахованы АСВ.

На льготные кредиты покупают Hyundai и УАЗ Патриот

ВТБ в Приморье отмечает рост объемов автокредитования. Этот вид займа в основном востребован клиентами, приобретающими новые автомобили. И хотя большинство жителей ДФО по-прежнему предпочитают пробежные «японки», нельзя не заметить: на дорогах региона становится все больше отечественных автомобилей и иномарок, выпущенных на заводах РФ, таких как Mazda, Renault, Nissan, Hyundai. В немалой степени интерес дальневосточников к российскому автопрому подогревают государственные программы поддержки автокредитования. В этом году господдержка по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» возобновлена с 1 марта. Программы распространяются на новые авто стоимостью до 1 млн рублей. На льготное автокредитование могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, а также граждане, впервые приобретающие личный автотранспорт. Участники получают скидку в размере 10% от стоимости автомобиля. Для жителей Дальнего Востока размер субсидии составляет 25%. То есть авто стоимостью миллион рублей достанется дальневосточнику – участнику программы на четверть дешевле.

В прошлом году одними из самых раскупаемых авто по льготной программе среди клиентов ВТБ стали марки Hyundai, Kia, Ford. Также немало приморцев стали хозяевами автомобилей «УАЗ Патриот» и машин концерна «АвтоВаз».

Привычные «японки» тоже можно приобрести «в долг»: в ВТБ есть специальная программа кредитования подержанных авто, которая также активно набирает популярность.

* Более подробная информация по продуктам ВТБ размещена на сайте ВТБ и доступна в офисах ВТБ Приморского края.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО