Вы внимательны? Тогда вам приз! На прошлой неделе наша акция «Внимательный читатель» устроила, можно сказать, аттракцион невиданной щедрости: мы разыграли целую кучу призов.

Валерия Виноградова выиграла книгу приморской писательницы Татьяны Таран «Сбыча мечт». Олесе Зыряновой достался фотоальбом, посвященный истории Владивостока.

Фотоальбом с видами нашего города получил Виктор Попов, чему он был несказанно рад. Наш читатель обожает фотоальбомы, у него их много, и все они посвящены русской и европейской живописи. Что ж, галерею работ художников разбавят фотографии столицы Приморья.

Фотоальбом Виталия Беркова «Проникновение в Приморье» выиграла Алина Шагаева (приз забирал ее зять). А вот билеты на спектакль в краевой театр молодежи достались Татьяне Гвоздовской. Она не только наша давняя читательница, но и писательница. Женщина принесла газету «Владивосток» с материалом, в котором наши журналисты цитируют строки ее письма. На спектакль «Шум за сценой» Татьяна Георгиевна пойдет вместе с дочерью.

Ну а теперь – новое задание. В свежем номере толстушки нужно найти фразу «Актеры и джаз» (не в этом тексте) и в четверг, 28 марта, позвонив нам по телефону 2-415-625 с 11 до 11.15, рассказать, в каком тексте и на какой полосе ее нашли.

Мы примем все звонки, и затем жребий выберет двух счастливчиков, которым достанутся билеты на бенефис актерской песни в театре имени Горького или на уникальный концерт джазовой музыки в Приморской краевой филармонии (благодарим театр и филармонию за предоставленные призы). Билеты вы сможете забрать в редакции в пятницу, 29 марта, с 11 до 15 часов. Билеты на дом мы не привозим. Удачи вам!

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН