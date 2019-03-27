Эшелон с трофейным оружием – на вокзале Владивостока Поезд всероссийской военно-исторической акции «Сирийский перелом» в среду, 27 марта, прибыл во Владивосток на один день. И сегодня же мобильный музей покинет город. Как сообщили в пресс-службе края, завтра, 28 марта, экспозиция трофейного оружия, захваченного у сирийских боевиков, будет представлена в Уссурийске.

В составе поезда 20 эшелонов. На платформах представлены образцы военной техники, изъятые у сирийских боевиков. Например, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль на базе Jeep Grand Cherokee.

«В вагонах развернуты экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия, а также выставка работ военных художников и фотографов», – добавили в краевом департаменте по защите государственной тайны.

Во Владивостоке увидеть экспозицию можно с 10.30 до 12.30. В Уссурийске – завтра, 28 марта, в то же время. Вход свободный.

Как уже писал «В», акция «Сирийский перелом» проводится Минобороны РФ, она стартовала 23 февраля в Москве и завершится 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. К этому времени поезд пройдет более 28 тысяч километров, сделав при этом остановки в 60 городах России.

В мероприятиях передвижного музея участвовал корреспондент «В». Репортаж о том, где побывал воинский эшелон с трофеями, кто стал участником экскурсий, какие экспонаты вызвали самый большой интерес и как прошла акция «Сирийский перелом» во Владивостоке, читайте в следующем номере толстушки.

Автор: Отдел новостей «В»