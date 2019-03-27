В нацпарке вооружились биноклями и подзорной трубой Десятки бердвотчеров (орнитологов-любителей, наблюдающих за птицами) приезжают в эти дни в национальный парк «Земля леопарда», чтобы понаблюдать за бесчисленными стаями мигрирующих пернатых на самом южном участке Приморья.

Как сообщила пресс-служба нацпарка, каждой весной миллионы перелетных птиц появляются в небе над «Землей леопарда», возвращаясь из мест зимовок. Крылатые странники из различных частей Юго-Восточной Азии преодолевают около трех тысяч километров.

Используя удачное расположение «Земли леопарда», специалисты заповедной территории впервые организовали тур для бердвотчеров «Птицы весны». Вооружившись биноклями и подзорной трубой, предоставленными нацпарком, орнитологи-любители наблюдают за тысячами пернатых.

– В этом году массовый пролет начался намного раньше из-за мягкой зимы, благодаря чему птицы задержатся у нас до прихода тепла на северах, – подчеркнул Петр Сонин, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Юго-запад Приморья прекрасно подходит для бердвотчинга. Некоторые из перелетных птиц останавливаются на зимовку именно здесь – например, черные грифы. А многие виды и вовсе в этих местах уникальны для России – уссурийские бакланы, редчайшие желтоклювые цапли, чешуйчатые крохали.

Масштабная миграция пернатых продлится до середины апреля. Всего на территории нацпарка насчитывается 333 вида птиц, включая оседлые и перелетные виды. Здесь обитают мандаринки, сапсаны, а из редких птиц особую ценность представляет хохлатый орел. «Земля леопарда» является единственным местом на территории России, где гнездится этот краснокнижный хищник.

Автор: Отдел новостей «В»