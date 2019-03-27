Таксиста вывело из себя замечание пассажира Во Владивостоке суд рассмотрит дело об избиении пассажира водителем такси, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Преступление совершено в конце августа 2018 года. По версии правоохранителей, 42-летний водитель таксомоторной компании (ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств), перевозя пассажиров на автомобиле марки Toyota Ist, нарушал скоростной режим, заезжал на бордюры, теряя управление автомобилем.

Один из пассажиров сделал замечание по поводу агрессивного вождения, что не понравилось водителю.

Остановив автомобиль, фигурант нанес недовольному пассажиру удар по голове деревянной палкой. Потерпевшему были причинены телесные повреждения.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в мировой суд для рассмотрения по существу.

Автор: Отдел новостей «В»