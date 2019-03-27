ТОСы смогут побороться за гранты В этом году в Приморье впервые пройдет конкурс на предоставление грантов из краевого бюджета организациям территориально общественного самоуправления (ТОС), сообщила пресс-служба администрации края.

По словам заместителя директора департамента внутренней политики Ольги Ивченко, конкурсы будут проводиться по трем направлениям: для сельских поселений, городских поселений и городских округов.

«Инициативные приморцы предлагают свои проекты для решения конкретных задач.

ТОСы – одна из форм, с помощью которой жители того или иного населенного пункта могут благоустроить свою территорию или реализовать социальный проект. Это может быть ремонт хоккейной площадки, покупка сценических костюмов для Дома культуры, установка фонарей или видеокамер. Самое главное – объединиться и подготовить необходимые документы в администрацию муниципалитета», – пояснила она.

Всего на проведение конкурса в краевом бюджете предусмотрено 3 миллиона рублей. Максимальная сумма, которую может получить проект из сельского поселения, 100 тысяч рублей, из городского поселения – 200 тысяч рублей и 500 тысяч рублей – из городского округа.

Проведение конкурса запланировано на второй квартал 2019 года.

Автор: Отдел новостей «В»