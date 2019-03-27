Горожане провели выходной на пляже. Чтобы убрать там мусор Провести воскресный день активно и с пользой решили активисты ТОС «Патрокл-Басаргина». 24 марта жители района организовали масштабную уборку пляжей в районе бухт Патрокл и Соболь, а также берега безымянного озера, сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботнике приняло участие более 30 человек – жители района Патрокл, улиц Басаргина, Сочинской и других районов города. Уборка началась в полдень и длилась более 5 часов. За это время волонтеры очистили от мусора прибрежную территорию площадью около 4 гектаров. Собрали около 50 мешков мусора. Чтобы их вывезти, небольшой грузовик сделал не менее 20 рейсов.

Горожане благодарят руководство административно-территориального управления Первомайского района за содействие в вывозе мусора. А также призывают гостей и жителей Владивостока, приезжающих отдохнуть в этот живописный уголок, забирать мусор с собой.

Автор: Отдел новостей «В»