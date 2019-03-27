Малый флот выходит в море На водных объектах Приморья 5 апреля открывается навигация маломерных судов, сообщили в пресс-службе края.

«Выход в акваторию разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование», – отметили в краевом департаменте гражданской защиты.

Специалисты еще раз отметили, что перед выходом в море необходимо проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.

Напомним, что в случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей – 101.

Автор: Отдел новостей «В»