Под парусами вокруг света Парусники «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн» отправятся в кругосветку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019–2020 годах кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства.

Южная полярная экспедиция в составе двух военных шлюпов – «Восток» (командир – Фаддей Беллинсгаузен) и «Мирный» (Михаил Лазарев) в 1819 вышла из Кронштадта и 28 января 1820 года открыла Антарктиду. В 1821 году корабли вернулись в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тыс. километров. Кроме Антарктиды экспедиция открыла 29 островов и один коралловый риф. Русские моряки провели научные, в том числе океанографические исследования.

Планируется, что нынешняя экспедиция начнется в конце 2019 года, когда суда выйдут из своих портов: парусное судно «Паллада» – из Владивостока, барк «Седов» – из Кронштадта, барк «Крузенштерн» – из Калининграда. Причем для первых двух судов поход будет кругосветным, а для «Крузенштерна» – трансатлантическим. Большинство мест и портов, в которые будут заходить парусники, были открыты россиянами во время кругосветных плаваний. Знаковыми событиями экспедиции станет встреча трех судов в Атлантике на участке между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания).

Кругосветка парусников стартует с похода «Паллады», который начнется в ноябре 2019 года во Владивостоке и продлится до июня 2020 года с задачей максимально близко подойти к Антарктиде.

«Седов» стартует в декабре 2019 года в Кронштадте и через год финиширует в Калининграде. Его задача – совершить трансатлантический переход к участку совместного маневрирования с фрегатом «Паллада», затем продолжить экспедицию в одиночном плавании. Вторая часть экспедиции «Седова» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Седов» пересечет Индийский и Тихий океаны и, пройдя Панамским каналом в Атлантический океан, продолжит плавание с заходом в места наиболее значимых событий Второй мировой войны.

«Крузенштерн» отшвартуется из Калининграда в декабре 2019 года и вернется в родной порт в сентябре 2020 года. Задача «Крузенштерна» – совершить трансатлантический переход к участку совместного маневрирования с фрегатом «Паллада», затем продолжить экспедицию в одиночном плавании в Черном море – для посещения Севастополя, Новороссийска, Ялты и Сочи. Парусник продолжит плавание с заходом в порты городов-героев, городов воинской славы, а также в порты Европы, где расположены мемориалы погибшим в борьбе с фашизмом.

Во время экспедиции на парусниках планируется провести фотовыставки, посвященные памятным датам российской истории, а также встречи с представителями местной общественности и соотечественниками, проживающими за рубежом.

Автор: Отдел новостей «В»