Молодым семьям объявили перекличку Веселым и креативным предлагают снять фильм – о себе, о детях и Владивостоке

«Перекличка молодых семей» – так называется конкурс, организованный администрацией Владивостока и интернет-порталом «Владмама», сообщает пресс-служба мэрии. Основная идея проведения конкурса – показать жизнерадостные лица современных родителей мегаполиса.

«Владивосток – город студенческий, город молодых. Но в его портрете совершенно не видны лица молодых семей. Хотя мы точно знаем, что молодежь краевого центра – это наиболее активная, инициативная, предприимчивая часть горожан, искренняя в своей любви к Владивостоку», – отметили организаторы

– Мы приглашаем молодых родителей (возраст участников – не больше 35 лет), имеющих детей (это тоже обязательное условие) рассказать в творческой, необычной форме, почему они любят Владивосток, – говорит Надежда Коняева, главный специалист управления по делам молодежи администрации краевого центра. – В нашем городе много активных, занимающихся творчеством, спортом, общественной работой молодых семей, и мы хотим увидеть их лица. Поэтому и задание на конкурс творческое: молодые семьи должны создать видеоролик, в котором надо искренне рассказать, за что они любят Владивосток. Мы не ограничиваем участников в полете фантазии: можно снять игровой ролик, мини-фильм, а можно сделать слайд-шоу из разных фотографий – словом, возможны самые разные варианты.

Заявки принимаются до 12 апреля. Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный адрес konkurs@vladmama.ru видеоролик (а также анкету с информацией о семье: Ф.И.О., дата рождения каждого члена семьи, стаж семейной жизни, общие семейные интересы и занятия), который будет содержать ответ на вопрос «За что вы и ваши дети любите Владивосток?». Самые креативные рассказы будут отмечены почетными дипломами.

– Мы уверены, что в нашем молодом, ярком, активном городе найдется немало веселых, креативных молодых семей и потому ждем большого наплыва участников, – говорит Надежда Коняева.

Отметим, что в это же время в крае проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года», главный смысл которого – продвигать в обществе ценности семьи, повышать престиж материнства и отцовства, распространять положительный опыт социально ответственных семей, семейных династий.

В конкурсе два этапа по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Итоги регионального этапа подведут до 8 мая 2019 года, Всероссийская часть конкурса будет завершена до 5 июля 2019 года. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в Москве в октябре текущего года.

Для участия в краевом этапе конкурса до 12 апреля семьям необходимо предоставить на электронную почту citysocial@vlc.ru пакет документов. Подробности на официальном сайте администрации краевого центра.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН