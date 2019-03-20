Георгин возвращает себе корону Король лета – георгин снова на волне популярности. Разнообразие форм, окрасок, новые селекционные изыски сняли с этих нарядных декоративных растений обидное клеймо – «деревенский цветок», и георгины снова все чаще высаживаются в самых парадных местах цветников.

Неудивительно, что многие цветоводы планируют весной приобрести посадочный материал этих цветов.

– Если вы решили только обзавестись георгинами, приобрести новые сорта, то надо очень внимательно отнестись к покупке посадочного материала, – советуют опытные цветоводы. – При покупке корнеклубней георгин оцените их состояние, попросите их осмотреть и потрогать. Красивая яркая упаковка – не гарантия хорошего качества. Корнеклубни должны быть упругими или чуть подвядшими и иметь светло-коричневую окраску. Не покупайте затвердевшие, с пятнами или тем более подгнившие. На каждой деленке должно быть 1-3 клубня, а на корневой шейке – 1-2 зеленые почки. Весь посадочный материал должен быть хорошо упакован. Тогда он хорошо сохранится в холодильнике до посадки.

– Голландский материал, который нам доступен, очень часто бывает поражен вирусами и различными болезнями. Но не всегда в посадочном материале можно распознать, вирус это или нет, – предостерегла сотрудница Ботанического сада-института Ольга Шелехова. – У него угнетенный рост, скрученные листья, неправильной формы цветки, пятнистость, он гораздо хуже размножается. Нельзя оставлять его в коллекции. Приходится по несколько раз пытаться развести одно и то же растение.

Важно вовремя высадить георгины – у нас рекомендуется это делать примерно в середине мая (с 10 по 25 мая). Погода гуляет очень сильно. Нужно, чтобы почва хорошо прогрелась. Торопиться не стоит.

При высаживании высокорослых георгин желательно сразу же рядом вбивать колышки, чтобы потом не повредить клубень.

К тому же надо учесть, что как раз в то время, когда они начинают цвести, часто начинаются тайфуны.

Но надеемся, что погода не помешает провести в Ботаническом-саду-институте намеченную на 9 августа выставку «Король лета – георгин». Встретимся на празднике в пору торжества прекрасных цветов!

Справка «В»

Сделайте тщательную ревизию заложенных на хранение клубнелуковиц георгин, каннов, бегонии, тигридии, туберозы (полиантеса), ацидантеры, монтбреции и др. При обнаружении гнили ее нужно обрезать до здоровой ткани и обработать рану крепким раствором марганцовки или спиртовым раствором зеленки.

Автор: Надежда БРАЖИНА