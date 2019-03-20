Не только соседи, но и сами удивитесь! Молодая картошечка к весенним салатам

Чуть ли не каждый дачник мечтает вырастить не просто раннюю, а суперраннюю картошечку. И обязательно раньше, чем у соседа! Чтобы ему нос утереть. Тогда и еда вкуснее, и победа слаще.

Дачница Елена Лушина тоже многие способы перепробовала, километры пленки перевела. Но особого удовлетворения все равно не было.

Наблюдая за ее душевными терзаниями, великовозрастные дети пошутили:

– Мам, а ты вырасти картофель на балконе. Ехать никуда не надо, и урожай созреет раньше, чем у соседки тети Вали.

– Да разве можно ее обогнать? Она свою картошку в начале июня копает…

Несмотря на сомнения, Елена все-таки решила рискнуть и приступила к операции «супер-пупер-ранний картофель», которую подробно описала. Итак…

Пригодится ведро не простое – прямоугольное

Балкон не балкон, но в любом случае приходится домой тащить картошку. Проращиваю я ее (не только для самого раннего урожая) в пластиковых прямоугольных ведрах по 3 и 5 литров. На дно каждого стелю газету, в шахматном порядке раскладываю картофель (не более 4 слоев). Накрываю ведро голубым медицинским колпаком, и сверху перпендикулярно первому ставлю второе ведро. Поскольку ведра прямоугольные, остается зазор для проветривания. Дважды в день снимаю колпаки, опрыскиваю картофель чистой водой и снова возвращаю колпаки на место.

Важный момент: не переувлажняйте картофель и не закрывайте тару плотной тканью или крышкой. Конденсат, образовавшийся вследствие такой процедуры, ускорит прорастание корней у картофеля! Нам это не нужно. Прозелененный картофель и крепкие короткие ростки – это хорошо.

Ответственная операция

1. Взяла ящик из пенопласта и плотно расставила в нем торфяные стаканы.

2. На одну треть заполнила их грунтом.

3. В каждый стакан уложила по одному заранее проращенному клубню и присыпала землей.

4. Полила.

5. Замульчировала.

Спросите, где мульчу среди зимы брать? Вариантов несколько:

а) нужно было вырастить на даче овес, срезать, высушить;

б) вырастить дома для кота овес, а что он не съел, перестать поливать, чтобы засох на корню;

в) купить в зоомагазине готовое сено.

Как только картофель покажет ростки, подсыпать землю (помните, что стаканчики на одну треть остались незаполненными?), предварительно убрав мульчу (затем вернуть ее на место).

Опрыскивание нужно делать ежедневно. Но, если у вас нет на это времени, можете каждый торфяной стакан поместить в полиэтилен и подвернуть края пакета. Тогда влага будет сохраняться, а через некоторое время весь стакан пронзят крепкие картофельные корешки. Так картофель благополучно дождется третьей декады апреля – до вывоза на дачу, если не все высадите на балконе, а часть стаканчиков отвезете туда.

Некоторые спросят: весь сыр-бор из-за 10-12 кустов картофеля? Но ведь это только то, что я выращиваю в стаканах, а остальной хорошо проращенный картофель сажаю непосредственно в грядку.

Пора на огород

Грядку под картофель я готовлю с осени. После сбора урожая сею овес, жду, когда он хорошенько подрастет, и прямо по растениям закрываю грядку светостабилизированной полиэтиленовой пленкой «Суперсевер». Ей, наверное, уже лет десять. Производители дают семь лет гарантии, но она себя еще вполне оправдывает. В свое время я купила три ее вида: голубую, желтую и розовую. Пользовалась пока двумя: голубой и желтой. До розовой очередь не дошла, потому что первые две еще не порвались.

Важный момент: укрытая пленкой грядка уходит в зиму без перекопки. Весной перед посадкой пленку с грядки снимаю, просушиваю, саму грядку проветриваю. Мульчу сгребаю в сторону, делаю тяпкой лунки. На дно каждой укладываю пучок сена и ставлю торфяной стаканчик (естественно, без пленки), чтобы он был вровень с поверхностью грядки.

Накрываю посадки остатками сена и аккуратно проливаю теплой водой из лейки. Даю постоять 2-3 часа, осторожно накрываю все агротексом, а сверху – пленкой.

Через неделю укрытие снимаю и окучиваю картофель. Снова накрываю, но уже одним агротексом.

Снимаем пробу

Бытует мнение, что ранний картофель не цветет. Но сорт, который я использую, – Жуковский ранний цветет красивыми бледно-фиолетовыми цветами.

В середине мая укрытие можно снять, а можно и оставить (в зависимости от погоды).

Наконец, первая декада июня – снимаем пробу нашего суперраннего картофеля! Да, может быть, 10-12 кустов – совсем немного, но ведь это только начало. И урожай у вас будет точно раньше, чем у соседей.

Что касается сортов, то не буду оспаривать преимущества Адретты и Свитанка киевского, которые многие предпочитают. Я тоже их люблю, но Жуковский ранний не случайно так называется. По моим наблюдениям, только он безболезненно воспринимает посадку в непрогретую почву. За много лет моих дачных экспериментов он ни разу не подвел ни со скороспелостью, ни с урожайностью.

В конце июня начинает поспевать картофель второй волны, обычный, не проращенный на свету (его посадку делаем в середине мая). Таким образом уходим от фитофторы и минимализируем потери от коровки.

Справка «В»

Даже если вы забыли или не успели осенью озеленить картофель для ранней весенней посадки – не беда. Описанный Еленой Лушиной метод позволяет пройти все этапы подготовки клубней в марте.

Автор: Надежда БРАЖИНА