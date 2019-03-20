Посадите Тельцов под фикус, Стрелец пусть нюхает лимон Комнатные растения и цветы, как утверждают астрологи сайта dailyhoro.ru, могут выступать в роли хороших помощников для их хозяев. Причем у каждого знака зодиака есть свое растение-талисман.

Овен. Типичный представитель стихии Огня нередко попадает в неприятные ситуации из-за своей неосмотрительности. Поэтому ему надо что-то успокаивающее, целебное. Например, алоэ – источник спокойствия, здоровья и любви. Алоэ снижает тягу к риску, потому что несет в себе энергию Воды. И Овну просто необходима поддержка этого растения.

Телец. Представители этого знака испытывают большую тягу к деньгам и материальным ценностям. Именно поэтому им в качестве талисмана подойдет фикус. Он прекрасно вписывается в обстановку рабочего офиса, а также хорошо себя чувствует дома. Лучше всего ставить фикус в гостиной, в прихожей, но подальше от входной двери.

Близнецы. В доме, где живут Близнецы, нередко преобладает хаос. Эти люди нуждаются в помощи растения-талисмана, которое помогло бы им наладить гармонию в отношениях и внутри себя. Наиболее благоприятными свойствами для Близнецов обладает роза. Этот цветок также помогает справляться с ленью, а Близнецы любят поваляться на диване без дела.

Рак. У Раков всегда достаточно много планов, но самое главное для них – душевное спокойствие и счастье близких людей. Им необходим универсальный талисман, каким является мята. Она помогает в привлечении любви и денег. Еще данное растение позволяет заглядывать в будущее, что прагматичным Ракам придется очень кстати.

Лев. Львам прекрасно подойдут в качестве талисмана цветы-обереги. Эти люди легко выходят из себя, теряют концентрацию и перестают верить в удачу. Очень полезными для них будут любые цветы-обереги – фиалка, папоротник, бамбук. Дома и на работе можно смело держать кактусы, чтобы они защищали от негативной энергии недоброжелателей.

Дева. Представители данного знака зодиака часто испытывают негативные эмоции, сомневаются в себе, переживают. Отрицательные мысли прогонит монстера.

Говорят, что ее нельзя держать дома, но это касается лишь тех, у кого нет проблем с самооценкой. А вот сомневающимся в себе Девам монстера поможет уладить внутренние неурядицы, обрести спокойствие и повысить силу духа.

Весы. У них отличная энергетика, однако она требует должного уровня защиты. Весам в доме нужен кактус. Ставить его лучше подальше от выхода – на подоконнике в комнате или на кухне. Представители этого знака сильно зависят от окружающей энергетики, а кактус прогоняет из дома негатив.

Скорпион. Ему поможет привлекать удачу папоротник. Данное растение далеко не всегда советуют держать в доме, но Скорпионам оно дарит особую силу – обостряет интуицию, позволяет легче принимать правду, преодолевать трудности. Папоротник лучше ставить там, где больше всего места, – в гостиной или в прихожей, в холле.

Стрелец. Это очень рисковые люди, которые не боятся переходить дорогу всем без исключения. Их растения-талисманы – те, которые защищают от сглаза и порчи. Стрельцам, которые зачастую опрометчивы и чрезмерно уверены в себе и своих силах, эзотерики советуют держать в доме лимонное дерево.

Козерог. Козероги ориентированы на успех и деньги, на знания и опыт. Им поможет долларовое дерево, или денежное, называемое иначе толстянкой. Оно позволяет активизировать финансовые потоки в доме, помогает концентрироваться на важных делах, улучшает память.

Водолей. Водолеи отличаются невероятной тягой к знаниям и экспериментам. Они чаще других знаков занимаются интеллектуальным трудом. Поэтому им в помощь – хлорофитум, который улучшает внимательность, обостряет память и помогает лучше усваивать информацию.

Рыбы. Им нужно лекарство от стрессов. Замечательно лечит негативные эмоции и усталость герань. Этот цветок также поможет в привлечении любви, в творческих начинаниях. Герань помогает раскрывать таланты и поддерживать их на должном уровне. Еще это растение новых стремлений, мотивации, что Рыбам пойдет только на руку.