Новая «забава» Алисы Алиса Феоктистова, выступающая как певица под псевдонимом Zabava, еще и актриса (телезрителям она знакома по роли Валентины в сериале «Верить и ждать» – он был показан на телеканале «Россия» прошлым летом).

Недавно разносторонняя и амбициозная девушка снялась в роли врача в сериале «ИП Пирогова». После съемок она призналась, что всерьез задумалась получить еще и специальность медика. Если ее мечта осуществится, это будет уже третья профессия.

– Пока ты молод и полон желаний, их обязательно нужно осуществлять! – говорит актриса. – Я даже купила себе свою личную медицинскую одежду, потому что в последнее время мне предлагают исключительно роли медиков. Видимо, я так сроднилась с этим образом, что теперь друзья и знакомые обращаются ко мне по поводу лечения их недугов. Поэтому у меня и появилась мысль пойти поучиться врачебному делу.

Автор: ИА «Столица»