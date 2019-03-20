Дима Билан не может позволить себе большие концерты Недавно артист у себя во дворе поскользнулся и очень неудачно упал, получив двойной перелом ноги. Но певец все равно поехал в Санкт-Петербург давать концерт, а уже после возвращения была проведена сложная операция.

Сейчас его выписали из больницы, но Диме пришлось перенести некоторые концерты своего гастрольного тура на осень.

– Первую неделю после хирургического вмешательства я мог передвигаться только на специальном кресле, – рассказал нам Билан. – Сейчас уже могу позволить себе ходить на костылях. Планирую потихоньку начать выступать – сначала на небольших концертах, а там посмотрим. Процедуры пока продолжаю: мне делают специальные массажи, разрабатывают ногу. Надеюсь, что уже в ближайшее время я смогу передвигаться самостоятельно.

Автор: ИА «Столица»