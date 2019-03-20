Павел Деревянко озвучит мысли котов Куклачева В апреле на экраны российских кинотеатров выходит фильм «Домовой». Действие в киноленте происходит в странной квартире, куда только-только въехали мама с маленькой дочкой.

Через какое-то время они понимают, что в доме живет самый настоящий домовой, и пытаются задобрить его всеми возможными способами. Главные роли в фильме исполняют Екатерина Гусева (мама) и Сергей Чирков (домовой). Но есть тут и еще одна главная роль: кот. Конечно, говорить он не умеет, но в кадре будут его мысли, которые необходимо было озвучить.

После продолжительного кастинга стало понятно, что идеально совпадает с котом по характеру и интонациям Павел Деревянко. Актер на время озвучивания даже отрастил себе усы. Кстати, самого кота играют сразу четыре пушистых артиста Театра кошек Юрия Куклачева.

Автор: ИА «Столица»