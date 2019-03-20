Катастрофа судьбы На телеканале «Россия» в рубрике «Воскресная премьера» 24 марта покажут фильм «Боль чужой потери» режиссера Валерия Ибрагимова.

Главные роли в мелодраме сыграли известные актеры Анатолий Руденко, Ирина Таранник, Регина Мянник, Людмила Нильская.

– Это история о том, как всего лишь одно событие может перевернуть жизнь человека, – рассказывает режиссер Валерий Ибрагимов. – Героиня Ирины Таранник Ксения – главный врач клиники, очень уважаемый специалист. Анатолий Руденко играет ее мужа Никиту. У них хорошая семья, в которой и любовь, и достаток, и рождение ребенка запланировано. Все меняется в один день, когда в клинику поступают люди, пострадавшие в автокатастрофе… Врач должен спасти всех, но не всегда это в его силах. События развиваются так, что жизнь Ксении после этого дня уже не может быть прежней.

Автор: ИА «Столица»