Анна Седокова будет плакать за Татьяну Доронину Имя победителя проекта «Главная роль» на Первом канале мы узнаем в апреле. Напомним, что в этом проекте участвуют российские звезды (Дмитрий Дибров, Яна Чурикова, Анфиса Чехова, Наталья Подольская и многие другие), которые перевоплощаются в героев легендарных советских фильмов.

Оценивает их игру профессиональное жюри. В него входят актеры Александр Михайлов, Елена Яковлева, Мария Шукшина и режиссер Дмитрий Астрахан.

В выпуске, который будет предшествовать выбору тройки финалистов, зрители увидят фрагменты из фильмов «Любовь и голуби», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Вокзал для двоих», «Три тополя на Плющихе», «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Так, в сюжете легендарного фильма «Три тополя на Плющихе» появится Анна Седокова (она будет играть в знаменитом эпизоде, где Татьяна Доронина плачет в машине), а Алексей Ягудин перевоплотится в Женю Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!».

Автор: ИА «Столица»