Кадет стал Птахой из Одессы Скоро на канале НТВ состоится премьера многосерийного фильма «Ростов».

События в нем разворачиваются в 20-х годах, под конец Гражданской войны, в городе, который за разгул криминала иначе как Ростов-папа и не называли.

В центре истории – бывший бандит, а ныне начальник уголовного розыска Иван Козырев (Артур Смольянинов). Теперь он сам, собрав крепкую команду единомышленников, ведет борьбу с преступностью. Его главного помощника по кличке Птаха сыграл актер Александр Головин, знакомый по сериалам «Кадетство», «Кремлевские курсанты» и фильмам «Елки».

– Мой герой – бывший моряк, добрый и открытый, – рассказал Александр Головин. – Его и Птахой прозвали за то, что он не ходит, а летает. Для этой роли мне пришлось учиться «шокать» и «гэкать», ведь Птаха – родом из Одессы! Я так привык к этому акценту, что теперь и в жизни так порой разговариваю.

Автор: ИА «Столица»