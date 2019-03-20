2003‑й: Без воды. Но с первым кинофестивалем Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 2002 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6 и 13 марта сего года.

А сегодня у нас в объективе 2003-й. И самое главное, что мы помним про то время, выражено в заголовке. Это был год без воды. Именно осенью 2003-го во Владивостоке было введено режимное водоснабжение, посадившее город в буквальном смысле на сухой водяной паек. Впрочем, сложности с водой начались еще в начале года, зимой, просто к осени ситуация стала угрожающей. И все мы помним ведра, канистры, пересохшие краны…

А во всем остальном город жил так, как привык в начале нулевых. Строился Некрасовский путепровод, из Японии суда шли, под завязку набитые «праворульками». В филармонии начался затяжной ремонт, а на здании администрации края появился герб Приморья. Стадион «Авангард» ревел, приветствуя мастеров спидвея, трибуны наполнялись под завязку. Готовилась к открытию восстановленная Триумфальная арка. Пенсионный фонд только начал строительство своего помпезного головного офиса на Фонтанной. Здание библиотеки имени Фадеева еще служило библиотечным нуждам, а вот краевая горьковская уже стремительно теряла свое историческое здание на Светланской, 119.

Губернатор Сергей Дарькин активно осваивал светскую жизнь, посещал выставки, особенно выделяя Сергея Черкасова. Редакция «В» приняла участие в установлении бюста Николаю Соллогубу на доме, где он жил. Павел Пацвальд (помните это имя?) устроил большую детскую площадку на набережной Спортивной гавани.

Ну а главным культурным событием в жизни города и края в 2003 году стал первый кинофестиваль «Меридианы Тихого». Светлана Светличная, Станислав Говорухин, Владимир Меньшов, Михаил Ефремов, Елена Перова, Борис Хмельницкий и многие другие звезды российского кино тогда стали гостями кинофорума, который в нынешнем году пройдет уже в 17-й раз. Времена меняются, но культура вечна. Вот что главное.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ