Борьба характеров довела до полуфинала В воскресенье во Владивостоке «Приморочка» одержала волевую победу в третьем решающем матче четвертьфинальной серии над курским «ЮЗГУ-Атомом» и вышла в полуфинал высшей лиги «А» чемпионата России по волейболу среди женщин. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В первой партии преимущество нашей команды доходило до восьми очков. Хозяйки переигрывали гостей по всем показателям. В концовке игрового отрезка после двух тайм-аутов и двойной замены курянки сократили отставание, но сет все же завершился уверенной победой «Приморочки» – 25:18.

Во второй и третьей партиях «ЮЗГУ-Атом» исправил свои ошибки на приеме, атаковал уже более организованно и нивелировал наше преимущество на блоке. И если второй сет завершился в упорной борьбе с дополнительными розыгрышами со счетом 24:26, то в третьей партии «Приморочка» упустила лидерство еще в первой половине игрового отрезка. Наши барышни чуть-чуть запаниковали, из-за этого потом так и не смогли догнать гостей – 19:25.

Права на ошибку у нашей команды не осталось. К счастью, хозяйки провели четвертый сет очень организованно. Равная борьба шла до середины отрезка, но все решил рывок в исполнении «Приморочки», забившей подряд шесть безответных мячей. На излете сета студентки Курска перенервничали и стали подавать мячи в аут – 25:20.

К сожалению, в короткой партии наша команда осталась без травмированной центральной блокирующей Галины Каршакевич, но ее отлично заменила продолжающая восстановление после травмы одноклубница Валерия Орехова. Наши землячки сразу же вырвались вперед на рубеже 8:5. Их уже было не остановить. Гостьи смогли лишь до минимума сократить отставание, но решающим оказался наш блок – 14:11. Гости одно очко в атаке отыграли, но решающую подачу вновь отправили в аут – 15:12.

Хоть и тяжелая, но столь необходимая победа, благодаря ей «Приморочка» вышла в полуфинал.

Лучшими игроками четвертьфинальной серии в составе нашей дружины были признаны Марина Иванова, Анастасия Калинина, Анастасия Подошвина, Алена Цыба, Галина Каршакевич и Екатерина Синицына.

– Это была борьба характеров, – признался после матча главный тренер ВК «Приморочка» Константин Приходько. – Жесткая борьба, но по-другому и быть не могло. Как с девочками заранее договаривались, так и получилось. Они горели от напряжения, но вытащили два заключительных сета. Есть у нас слабые места, над которыми надо еще работать. Например, имеются вопросы к блокировке, в приеме чужой подачи случаются проблемы. Но главное, что дотерпели и сделали нужный результат.

В полуфинале наша «Приморочка» сыграет с нижегородской «Спартой», завершившей регулярную стадию первенства на втором месте. В четвертьфинале волжанки обыграли «Липецк» в трех матчах со счетом 2:1. В полуфинальной серии необходимо добиться уже трех побед. Предварительные даты игр: 23 и 24 марта – в Нижнем Новгороде, 30 и, если потребуется, 31 марта – во Владивостоке. Если для выявления победителя будет нужен пятый матч, то он состоится в Нижнем Новгороде 6 апреля. Не самый лучший расклад для наших землячек. Да и соперник неуступчивый. Но приморским девушкам не привыкать биться в плей-офф с сильнейшими и на пределе своих сил и возможностей. Пожелаем им удачи. Ведь теперь каждая игровая серия приближает их медалям чемпионата страны.

В другом полуфинале сразятся «Северянка» и «Тулица». В этом противостоянии победителя можно назвать заранее. Многократный чемпион высшей лиги «А» чемпионата России по волейболу среди женщин наверняка вынесет в одну калитку команду «сердитого пряника» – так именуют себя спортсменки Тулы. Ведь в ходе регулярного первенства волейболистки Череповца проиграли всего два матча – оба дальневосточницам. Да и в прошлом году финал чемпионата между «Северянкой» и «Приморочкой» вышел на загляденье. Будем надеяться, что и в этом году в финале сойдутся именно эти две команды.

Автор: Николай КУТЕНКИХ